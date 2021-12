40 ans le plus influent : Jerome Powell

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, est probablement l’homme le plus influent de la cryptographie. Dommage qu’il déteste les trucs. En tant que chef de la banque centrale américaine, Powell a perpétré la plus grande expérience monétaire de l’histoire en réponse à la crise des coronavirus – notamment en augmentant l’offre de dollars américains, en doublant presque le bilan de la Fed et en permettant à l’économie de « surchauffer » au milieu des craintes inflationnistes. Il y a un argument à se demander si la politique de « l’argent facile » a causé la montée en flèche des évaluations des actifs dont la cryptographie faisait partie cette année. Mais une chose est sûre : plus de gens que jamais ont adhéré à l’idée du bitcoin comme couverture contre l’inflation pendant cette période de finagling monétaire sans précédent.

