40 ans le plus influent : Mark Cuban

Lorsque la personnalité de « Shark Tank », Mark Cuban, voit le potentiel de quelque chose, il est prêt à tout mettre en œuvre. Cette année, le monde émergent de la finance décentralisée (DeFi) a reçu un coup de pouce en légitimité (et en capital) lorsque le propriétaire de Dallas Mavericks a déclaré que cela représentait un véritable défi et une avancée pour le système bancaire traditionnel. Comme nous tous, l’investisseur milliardaire a appris au fur et à mesure, ce qui a parfois conduit à des dérapages publics embarrassants. Mais Cuban n’a pas peur de prendre un petit risque, même en jouant avec son crédit de rue durement gagné en appelant à une réglementation crypto cohérente.

