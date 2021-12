40 ans le plus influent : Paolo Ardoino

Les législateurs américains ont signalé cette année que les pièces stables peuvent constituer une menace pour la stabilité financière et pourraient s’avérer systémiquement importantes au-delà de la cryptographie. Souvent anonyme dans les rapports officiels, Tether n’est jamais loin de l’esprit. Le plus grand stablecoin, de loin, l’USDT a explosé cette année avec le marché de la cryptographie (il vaut 76 milliards de dollars au moment de la rédaction). Paolo Ardoino est le directeur de la technologie de l’entreprise, chargé de coder le projet stablecoin qui vit sur plusieurs blockchains. Il est également l’homme de battage médiatique non officiel du projet, prêt à discuter en ligne avec les critiques du stablecoin, qui soulèvent des inquiétudes quant au soutien du stablecoin.

