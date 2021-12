40 ans le plus influent : Ray Youssef

Peu de gens s’attendaient à ce que l’économie nigériane de la cryptographie explose après que la banque centrale du pays et les régulateurs financiers aient interdit le commerce de la cryptographie. Mais c’est le cas, et c’est maintenant le huitième plus grand marché de la cryptographie au monde, selon Chainalysis. Il continue de croître grâce principalement aux échanges peer-to-peer comme Paxful qui permettent au bitcoin de circuler facilement sans toucher au système bancaire. Ray Youssef, le fondateur et PDG de Paxful, a déjà mondialisé l’échange et a travaillé cette année pour intégrer de nouvelles fonctionnalités, comme le réseau Lightning de Bitcoin.

