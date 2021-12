40 ans le plus influent : Stani Kulechov

Stani Kulechov et Aave, le marché monétaire de la finance décentralisée (DeFi) qu’il a fondé, ont connu une année 2021 fructueuse. En avril, le lancement d’un programme d’extraction de liquidités a contribué à propulser Aave devant son rival Compound dans le classement de la valeur totale verrouillée (TVL), établissant Aave comme la principale plateforme de prêt. Quelques semaines plus tard, Kulechov a rejoint Variant Fund en tant que partenaire et a depuis été répertorié en tant que conseiller et investisseur dans un certain nombre de projets Web 3 émergents. En plus de diriger Aave et son portefeuille croissant de capital-risque, Kulechov connaît un énorme succès en tant que hypeman en chef d’Aave. Ses soirées « rAAVE » parfois spontanées revêtent une importance culturelle croissante (et ont attiré l’attention des médias grand public), et en plus de son attitude généralement enjouée, il est un excellent suiveur sur Twitter pour les futurs produits qu’il taquine : un protocole de médias sociaux alimenté par Aave, le débit Aave cartes, et même, peut-être, une ligne de mode Web 3 ? Même si un seul de ceux-ci finit par sortir en 2022, il y a de fortes chances que nous le reverrons sur cette liste.

