40 ans le plus influent : Willy Woo

Willy Woo, originaire de Nouvelle-Zélande et vivant à Hong Kong, a bâti un empire médiatique du 21e siècle. Il fonctionne principalement sur Twitter, Telegram et Substack, une plate-forme de newsletter, où il aide les lecteurs à deviner les fluctuations de prix du bitcoin à l’aide de données en chaîne. Son bulletin d’information, « The Bitcoin Forecast », arrive régulièrement en tête du classement de Substack et ses tweets annoncent parfois des nouvelles de l’industrie chinoise de la cryptographie. Mais comme toutes les nouvelles sur les réseaux sociaux, cela vaut la peine de prendre ses prédictions avec un grain de sel.

