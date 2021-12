40 ans les plus influents : Arianna Simpson

Le voyage d’Arianna Simpson au Zimbabwe en 2013 a changé sa vie. Mais c’est l’expérience d’utiliser Western Union et les frais exorbitants de la plate-forme pour envoyer de l’argent à la famille qu’elle a parrainée qui a changé d’avis sur la cryptographie. Désormais associée générale chez Andreessen Horowitz, elle aide à gérer le fonds crypto de 2,2 milliards de dollars de la société de capital-risque très influente. Simpson a déjà passé du temps sur Facebook et BitGo. Elle gère également ses propres fonds d’investissement, Autonomous Partners, qui se concentre sur les actifs numériques, et Crystal Towers Capital, qui travaille avec des startups en démarrage.

Share