40 ans les plus influents : Charles Hoskinson

Tout comme son co-fondateur Gavin Wood, Charles Hoskinson a continué à faire son propre truc après avoir développé Ethereum. Avec Cardano, qui a atteint un niveau record en août de cette année et s’élève actuellement à une capitalisation boursière de 44 milliards de dollars, Hoskinson visait à développer une alternative plus évolutive, sécurisée et efficace à Ethereum. Cardano était à un moment donné la «troisième pièce» de la crypto-monnaie, la pièce rotative qui est la troisième en termes de capitalisation boursière après Bitcoin et Ethereum et donc, à certains égards, celle qui leur concurrence le plus.

