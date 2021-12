40 ans les plus influents : Elizabeth Warren

La sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) n’est pas la seule politicienne américaine à regarder l’industrie de la crypto-monnaie d’un œil critique, mais elle est peut-être la plus acérée. « Au lieu de laisser notre système financier aux caprices des banques géantes, la crypto met le système aux caprices d’un groupe obscur et sans visage de super codeurs et de mineurs, ce qui ne me semble pas mieux », a-t-elle déclaré lors d’un comité bancaire du Sénat américain. rendez-vous en juillet.

