40 ans les plus influents : Jeremy Allaire

Jeremy Allaire, un technologue qui a longtemps vu le potentiel perturbateur d’Internet, a fondé Circle en 2013 dans le but d’apporter le bitcoin aux masses. La société a évolué au fil des ans, comptant sa juste part des pertes, mais a incontestablement joué un rôle déterminant dans l’industrie de la crypto-monnaie. US Dollar Coin (USDC), lancé en collaboration avec l’échange cryptographique Coinbase et d’autres, est désormais l’une des pièces stables les plus importantes et les plus fiables. Cette année, les paiements concurrents Mastercard et Visa ont tous deux sélectionné l’USDC pour exécuter leurs premiers projets de stablecoin. En juillet, Allaire a annoncé que Circle entrerait en bourse dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 4,5 milliards de dollars.

