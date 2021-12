40 ans les plus influents : le président Xi Jinping

Cette année, Bitcoin a sérieusement touché son hashrate, la mesure de l’électricité destinée à sécuriser le réseau distribué, lorsque le Parti communiste chinois a décidé d’interdire le commerce de crypto-monnaie, l’exploitation minière et les activités connexes. Cela a eu pour effet immédiat de supprimer environ les deux tiers des machines faisant bourdonner Bitcoin, mais le réseau a résisté à l’assaut. La plus grande influence de Xi sur l’industrie de la cryptographie est peut-être de montrer à quel point l’État-nation peut avoir peu d’influence.

Le président Xi n’est pas un chef ordinaire du PCC, comme le disent les experts dans le domaine. Il a pris des mesures pour éloigner la Chine de l’entreprise capitaliste occidentale ; renforcer l’économie de la nation et potentiellement s’installer comme un autocrate à vie. Alors que la Chine a effectivement banni une industrie minière crypto locale, le gouvernement s’est tourné vers la blockchain comme l’un des volets de son effort d’infrastructure mondiale numérique « Belt and Road ». De plus, son yuan numérique expérimental, une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), est déjà une force géopolitique.

