40 ans les plus influents : Michael Saylor

Michael Saylor a probablement dépensé plus en bitcoin à ce stade que quiconque – et il achète toujours. Le PDG de MicroStrategy, une société d’intelligence économique cotée en bourse qui fonctionne désormais davantage comme un fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin non enregistré, a commencé sa frénésie BTC avec les réserves de trésorerie de l’entreprise en 2020 et ne s’est pas arrêtée. Parfois, il achète la baisse, parfois le plus haut local, une sorte de moyenne des coûts en dollars de qualité institutionnelle. À ce jour, MicroStrategy a acheté quelque 122 478 BTC (d’une valeur d’environ 6 milliards de dollars), et Saylor est toujours sur le marché.

Share