40% de capacité durant le mois d’août

13/08/2021 à 00h58 CEST

pari

Après un an et demi sans public dans les stades, la normalité semble sur le point de revenir. En ce premier jour de Liga Santander nous pourrons voir un maximum de 40% de la capacité des stades de football après que le ministère de la Santé et les communautés autonomes ont convenu d’unifier les critères lors de la célébration du Conseil interterritorial du système national de santé.

Le football en a plus profité que d’autres sports comme le basket qui, étant fermé, ne peut avoir que 30% de la capacité sur les courts. En outre, Ce décalogue a été homologué qui, outre les jauges, comporte des mesures liées à la distanciation interpersonnelle, aux accès décalés, la mobilité à l’intérieur de l’enceinte, le port obligatoire du masque et l’interdiction de fumer et de consommer des boissons ou de la nourriture. Tout est prêt pour garantir la sécurité des fans qui reviendront ce vendredi dans le duel entre Valence et Getafe au Mestalla.

Aussi, bien sûr, priorité a été donnée à donner aux abonnés et au public local la préférence d’aller dans ces stades et d’éviter ainsi la mobilité des supporters qui souhaitent voir leur équipe en dehors de leur ville. Des équipes comme Barcelone, qui vers leur mois d’août de vente de billets aux touristes, ne pourront pas accueillir un autre public que leurs partenaires. D’autres comme le Real Madrid ne verront le retour de leur public au Santiago Bernabéu que le 12 septembre après avoir demandé une dérogation à la Ligue pour disputer leurs trois premiers matches de championnat à l’extérieur.

Après les clubs avec le manque de revenus provenant de l’absence de public dans les stadesCette mesure est une boule d’oxygène pour beaucoup qui pourront commencer à équilibrer leurs budgets, également grâce à l’arrivée du fonds CVC à la Ligue, où 2 100 millions d’euros seront répartis entre les 38 clubs qui ont accepté d’y adhérer. .

Cette mesure de 40 % se poursuivra jusqu’à la fin août, date à laquelle Le Conseil Interterritorial du Système National de Santé se réunit à nouveau pour analyser l’impact du public dans les stades et s’il faut durcir, assouplir ou maintenir les mesures au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie. Les supporters devront bien se comporter s’ils veulent maintenir cette situation et profiter à nouveau de la meilleure manière du football : encourager leur équipe depuis les tribunes.