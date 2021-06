Commerce et investissement

40 % des institutions investies personnellement dans Bitcoin ; Seulement 10% négocient de la crypto dans leurs entreprises d’investissement

Seulement 10% des entreprises d’investissement institutionnel négocient des crypto-monnaies, a rapporté JPMorgan. Parmi les entreprises qui n’ont pas investi, 80% ne s’attendent pas à commencer à investir ou à négocier dans la crypto.

Fait intéressant, en ce qui concerne les investissements personnels, 40% des investisseurs ont déclaré être actifs dans les actifs cryptographiques.

Ces chiffres se trouvent dans une enquête menée lors de la conférence Macro, Quantitative and Derivatives de JPMorgan à laquelle ont participé environ 3 000 investisseurs d’environ 1 500 institutions.

95% des investisseurs interrogés pensent que la fraude sur le marché de la cryptographie est “plutôt ou très répandue”, et les quatre cinquièmes d’entre eux s’attendent à ce que les régulateurs deviennent plus sévères sur la classe d’actifs.

Près de la moitié des investisseurs ont qualifié la classe d’actifs émergente de “poison aux rats au carré”, d’accord avec l’investisseur milliardaire Warren Buffett, tandis que 16% ont pensé qu’il s’agissait d’une mode temporaire.

L’enquête a en outre révélé qu’ils s’attendaient à ce que l’indice boursier de référence américain se négocie entre 4 200 et 4 600 points d’ici la fin de 2021. Actuellement, à 4 241,84, le S&P 500 a atteint mardi un nouveau sommet historique à 4 254,68 $. Ils s’attendent également à un retour des mesures de relance de la banque centrale et de l’inflation comme risques de marché clés.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.