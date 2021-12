40 États reçoivent une note d’échec pour lutter contre le trafic sexuel d’enfants, selon un rapport

Quarante des 50 États plus Washington, DC ont reçu une note d’échec dans leur réponse au trafic sexuel d’enfants et de jeunes, selon un rapport de l’association à but non lucratif Shared Hope International.

Selon le rapport, l’Alaska est l’État le moins bien classé, tandis que la Floride est le mieux classé, avec une note globale de C et un score de 72,5 sur 110 points possibles.

Les États sont notés sur six questions politiques différentes et reçoivent un « crédit supplémentaire » pour avoir étendu certaines politiques de protection aux jeunes âgés de 18 à 24 ans et aux victimes de la traite des enfants.

Les six problèmes sont :

1. Dispositions pénales : « Des lois pénales claires, y compris celles qui criminalisent les acheteurs de relations sexuelles avec des enfants, sont nécessaires pour garantir que tous les auteurs de trafic sexuel puissent être tenus responsables. »

2. Identification et réponse aux victimes : « Les lois des États doivent identifier tous les enfants exploités sexuellement à des fins commerciales comme victimes de la traite et prévoir une réponse protectrice plutôt que punitive. »

3. Continuum de soins : « Pour briser le cycle de l’exploitation, les lois des États doivent permettre aux victimes d’accéder à des services financés et tenant compte des traumatismes. »

4. Accès à la justice pour les survivants de la traite : « Une gamme de recours de justice civile et pénale doit être disponible pour les victimes en vertu de la loi. »

5. Outils pour une réponse de justice pénale centrée sur la victime : « Les procédures de justice pénale au profit et à la protection des victimes doivent être prévues par la loi. »

6. Prévention et formation : « Pour aider à prévenir la traite et promouvoir des réponses plus justes aux enfants victimes de la traite sexuelle, la formation pour la protection de l’enfance, les agences de justice pour mineurs, les forces de l’ordre, les procureurs et le personnel scolaire ainsi qu’une éducation à la prévention pour les étudiants doivent être requises par la loi. »

Les 10 États avec les scores les plus élevés sont la Floride, le Texas, le Mississippi, la Californie, Washington, le Colorado, le Kentucky, l’Utah, le Tennessee et la Louisiane. Outre la Floride, le reste des 10 premiers États ont reçu une note de D, avec l’état no. 11, Minnesota, étant le seul autre avec une note D.

Le Vermont était l’État le mieux noté avec une note d’échec. Le score global de l’État était de 37,5, avec six sur 17,5 pour les dispositions pénales, 14,5 sur 27,5 pour l’identification et la réponse aux victimes, 4,5 sur 15 pour le continuum de soins, 8,5 sur 15 pour l’accès à la justice pour les survivants de la traite, un sur 10 pour les outils pour une réponse de justice pénale centrée sur la victime, un score de zéro sur 15 pour la prévention et la formation, deux points de crédit supplémentaires pour l’extension de certaines politiques de protection aux jeunes âgés de 18 à 24 ans, et un autre point de crédit supplémentaire pour l’extension de certaines politiques de protection des enfants victimes de la traite.

L’Alaska était l’État le moins bien classé avec un score global de 22,5, avec un score de 4,5 sur 17,5 pour les dispositions pénales, 3,5 sur 27,5 pour l’identification et la réponse aux victimes, un sur 15 pour le continuum de soins, 8,5 sur 15 pour accès à la justice pour les survivants de la traite, zéro sur 10 pour les outils d’une réponse pénale centrée sur la victime, un score de zéro sur 15 pour la prévention et la formation, deux points de crédit supplémentaires pour l’extension de certaines politiques de protection aux jeunes âgés de 18 à 24 ans, et trois points de crédit supplémentaires pour l’extension de certaines politiques de protection aux enfants victimes de la traite.