40 les plus influents : Bitfinex’ed

Au cours des quatre dernières années, l’utilisateur pseudonyme de Twitter Bitfinex’ed a été l’un des critiques les plus virulents de l’industrie de la crypto-monnaie. Ils se sont particulièrement intéressés à Tether, la société à l’origine du plus grand et le plus utilisé des pièces stables indexées sur le dollar, l’USDT. Leur nom sur Twitter, où ils comptent 68 000 abonnés, fait référence à l’échange de crypto-monnaie Bitfinex, qui entretient des liens étroits avec Tether. En 2018, Bitfinex a comblé un trou dans son budget (c’est une longue histoire) en utilisant l’argent des réserves de Tether. À l’époque, l’USDT était commercialisé comme un actif qui gardait un dollar à la banque pour chaque attache qu’il montrait, c’est-à-dire après que Bitfinex ait emprunté des fonds qui n’étaient peut-être pas vrais. Bitfinex’ed a soulevé des questions importantes sur le soutien de Tether, ses partenaires bancaires et sur la crypto-monnaie en général. Cette année, certaines de ses prédictions ont été confirmées, lorsque le procureur général de New York a découvert que Tether avait parfois menti sur ses réserves. Le temps nous dira si les autres prédictions de Bitfinex’ed se réalisent.

