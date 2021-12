L’artiste numérique All Seeing Seneca, responsable de la création du Bored Apes Yacht Club, a vu sa création atteindre la vitesse d’évasion. La collection de 10 000 jetons non fongibles (NFT), liés à des portraits de primates en costume humain, fonctionne comme des billets pour le club social Bored Ape sur Discord.

Share