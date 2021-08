40 lignes de ramassage sexy pour Halloween

De l’épice de citrouille aux films d’horreur, l’automne est facilement la plus grande saison de tous les temps (désolé, je ne fais pas les règles). Vous pouvez superposer des pulls épais, porter des oreilles de chat lors de soirées décontractées et faire de jolies activités d’automne comme sculpter des citrouilles et manger des bonbons à chaque repas. C’est littéralement le meilleur.

Mais l’une des choses les plus amusantes à propos d’Halloween en particulier, ce sont les lignes de ramassage d’Halloween.

Que vous recherchiez un rendez-vous galant, que vous vouliez quelque chose de mignon à envoyer à votre personne, ou que vous ayez simplement envie de troller vos matchs Tinder avec un retour d’Halloween chétif, il n’y a pas de meilleur moment pour obtenir un peu diabolique avec votre stratégie de flirt.

Assurez-vous simplement que lorsque vous décidez d’envoyer une ligne de ramassage affectueuse, c’est consensuel. Vous ne voulez envoyer quelque chose que lorsque vous êtes sûr qu’il sera bien reçu. (En d’autres termes, gardez les super ~ sexy ~ pour quand vous êtes dans une relation engagée.) De plus, comme ils sont un peu adorables, n’envoyez qu’aux personnes qui comprennent l’art de l’humour ringard, sinon, votre (très drôle, très mignon) blague va flop.

Avis de non-responsabilité mis à part, si vous êtes prêt à vous plonger dans l’esprit d’Halloween, utilisez ces 40 lignes de ramassage qui ne manqueront pas d’ensorceler votre boo. C’est la saison, vous tous.

Tou faites-leur savoir que vous voulez les * traiter * correctement :

1. Je ne veux pas de vos bonbons parce que la plus douce des friandises serait votre numéro.

2. Bébé, tu es plus doux que le maïs sucré.

3. Je ne sais pas quel est le truc, parce que tu ressembles certainement à une friandise.

4. C’est des bonbons dans ta poche ou tu es juste content de me voir ?

5. Vous n’avez pas besoin d’Halloween parce que vous ressemblez à une gâterie tous les jours.

6, Si j’étais un zombie, je te mangerais en premier.

7. Combien de coups de langue faut-il pour atteindre le centre de votre Tootsie Pop ? Vous voulez le découvrir ?

8. Je ne savais pas que ma friandise d’Halloween préférée était grandeur nature.

9. Vous devez être fait de bonbons parce que vous avez l’air si doux.

10. Vous voulez vérifier mon pantalon pour une gâterie ?

Pour leur faire savoir que vous pensez qu’ils sont envoûtants :

11. C’est effrayant à quel point tu es belle.

12. Êtes-vous un monstre ? Parce que tu as l’air Frankenfine.

13. On dirait que les voisins donnent des collations ce soir.

14. Êtes-vous habillé comme « la personne la plus attirante ici ?

15. Êtes-vous un zombie ? Parce que j’aime vraiment ta cervelle.

16. Êtes-vous habillé comme un ange ou est-ce juste le vrai vous ?

17. Que fait une gentille goule comme toi dans une crypte comme celle-ci ?

18. Vous devez être le diable parce qu’il fait juste chaud ici.

19. Ce squelette là-bas voulait demander votre numéro, mais il n’en avait pas le courage, alors me voici.

20. Êtes-vous un jack-o-lanterne ? Parce que vous éclairez la pièce.

Si vous et votre partenaire voulez ~ os ~ :

21. Je ne serai pas un fantôme cette année, mais tu peux toujours te mettre sous mes draps.

22. Je ne suis pas une chauve-souris, mais une nuit avec moi va bouleverser votre monde.

23. Je suis un vampire… la permission de te mordre le cou ?

24. Je ferai battre ton cœur plus vite qu’une maison hantée.

25. Vous voulez vous emmêler dans ma toile d’araignée ce soir ?

26. Vous avez fière allure dans votre costume, mais vous seriez mieux avec.

27. Oubliez votre balai, montez-moi plutôt ?

28. Vous voulez savoir ce que je deviens à minuit ?

29. Êtes-vous Harry Potter ? Parce que je te laisserais Serpentard dans ma chambre des secrets.

30. Je parie que je peux te faire crier ce soir.

31. Ramenons cette fête dans mon cercueil.

32. Je pourrais faire dresser les poils de ton cou.

Car quand tu essaies d’en faire ton boo :

33. Pour Halloween, tu devrais y aller comme l’amour de ma vie.

34. Même à Halloween, je promets de ne pas vous fantôme.

35. Si tu étais à moi, je te donnerais toutes les friandises et aucun tour.

36. Je ne veux pas de vos bonbons, je veux juste votre numéro.

37. J’ai de mauvais sentiments pour toi.

38. Je promets de vous tenir si vous avez peur.

39. J’ai trouvé un super costume de couple — tu veux y aller comme l’autre moitié ?

40. N’est-ce pas effrayant de voir que votre numéro n’est pas dans mon téléphone ?

