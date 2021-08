40 meilleures tresses pour les femmes noires à copier et à essayer en 2021

Choisir votre prochaine coiffure peut être une telle ~ décision ~ parfois, mais pas parce que vous n’avez pas assez d’options. Honnêtement, des tissages et des perruques aux twist-outs aux wash-and-gos, la partie difficile n’est pas de se sentir limité, mais de ressentir les vibrations que vous voulez rechercher. En cas de doute (ou si jamais vous avez besoin d’un bris d’égalité entre quelques-uns des meilleurs choix) ? Allez avec des tresses. Les tresses font partie de ces coiffures qui cochent toutes les cases : ils sont un style protecteur quand vous voulez qu’ils le soient, ils attirent le regard, ils sont vraiment cool et, plus important encore, les styles tressés sont assez faciles à entretenir à la maison. Avec autant de photos et d’idées d’inspiration qui surgissent tout le temps sur IG et IRL, les options de tresses pour les femmes noires ne manquent pas. Je sais, je sais – c’est déjà assez difficile de choisir un style tel quel, mais ne stressez pas si vous vous sentez un peu dépassé. Nous vous aiderons à le réduire au meilleur absolu. Ci-dessous, 40 looks tressés que vous voudrez certainement essayer ensuite.

1 Ces deux petits pains tressés

Deux petits pains tressés valent mieux qu’un, n’est-ce pas ?! Je suis obsédé par ça style de déclaration, et je sais que vous l’êtes aussi, alors allez-y, sauvegardez-le pour pouvoir l’essayer la prochaine fois que vous voudrez un chouette updo.

3 ces tresses de caramel à la taille

N’as-tu pas entendu ? La couleur des cheveux caramel sera une grande tendance de la couleur des cheveux de l’automne 2021 (vraiment, souvenez-vous de ce moment), alors devancez la tendance et essayez-la en incorporant quelques des tons plus chauds dans vos cheveux tressés.

4 Ces tresses hautes en queue de cochon

Hummm, excusez-moi – à quel point ces tresses hautes en queue de cochon sont-elles mignonnes ?! Encore mieux, ils sont faciles à bricoler, trop. Tout ce dont vous avez besoin est un peu de gel pour les cheveux, un contrôle des bords, un peigne, une brosse et des cheveux tressés, et vous êtes prêt à partir.

5 Ce look tressé entrecroisé

6 Cette tresse enveloppée

Sérieusement, ce style tressé est si facile mais si marquant. Prenez une tresse d’un seul côté, puis enroulez lâchement la queue autour de la base pour créer une forme tourbillonnante unique comme celui-ci.

7 Cette queue de cheval tressée élégante

Pour rendre votre tresse de queue de cheval basse sophistiquée un peu plus moderne, allez avec une longueur super longue pour tout le drame.

8 Ces tresses bohème bordeaux

Vous vous sentez audacieux ? Les cheveux roux feront vraiment ressortir vos tresses. Pièce A: Les superbes tresses bohèmes dans une nuance de vin rouge foncé montrées ici.

9 Ces tresses enveloppées dans un bandeau

dix Cette tresse accessoirisée

L’astuce pour retirer facilement ce joli style protecteur ? Le méthode au crochet et quelques cheveux tressés. (Psst : voici un didacticiel vidéo à suivre.)

11 ces tresses de point

Il y a quelque chose à propos les lignes graphiques en tresses de point c’est juste ainsi. Panique. Frais. Je vous encourage vivement à essayer ces tresses à points d’alimentation la prochaine fois que vous vous dirigerez vers votre tresseur.

12 Ce style tressé le jour du lavage

Faites de ce style wash-and-go votre nouveau choix rapide. Après le shampooing et le conditionnement de vos cheveux, faites le plein de vos produits de boucles préférés et tressez vos cheveux en trois brins en un poney bas.

13 Ces tresses de déesse

Si vous êtes du genre impatient qui ne veut pas passer toute la journée à vous coiffer, optez pour une tresse plus épaisse, comme ces longues tresses de déesse, qui, très bien, prendront encore une seconde chaude, mais sont toujours plus rapides à installer que les autres micro-tresses.

14 Ces tresses de cadrage

Envie d’essayer une coiffure chignon tendance des années 90 ? Associez votre chignon tressé à des tresses lâches autour de votre visage pour un look cool et actuel sans effort.

15 Cette coiffure en demi-chignon tressé

Pouvons-nous tous être Tessa Thompson ? Et c’est? Ne pas? Bien. Welp, on peut au moins copier son style avec ça coiffure tressée en demi-chignon avec des tresses encadrant le visage. Assez proche, non ?

16 Cette queue de cheval Cornrow

Une fois que tu auras surmonté ça magnifique couleur cuivre, prenez une minute pour admirer tous les autres détails de cette queue de cheval bouclée tressée en cornrow. Ensuite, faites une capture d’écran pour votre prochain rendez-vous chez les cheveux.

17 Ces tresses latérales plongeantes

Les tresses de limonade sont toujours un 10/10, mais le précision dans le séparation et motif de ces tresses latérales est honnêtement un art de niveau supérieur. Allez-y et ajoutez ceci à votre liste de styles à essayer ensuite.

18 Ces tresses enveloppées dans une écharpe

Ce style d’écharpe ressemble * bisou du chef * aux cheveux ultra-longs. À enroulez vos tresses très haut, prenez un serre-tête en satin extensible, placez le milieu autour de l’arrière de votre tête et amenez les deux extrémités vers l’avant. Ensuite, croisez l’écharpe pour enrouler le reste du tissu autour de la base de votre poney et rentrez les extrémités libres.

19 coiffure tressée à mi-hauteur

Lorsque vous voulez changer les choses, tirez quelques-unes de vos tresses dans une coiffure mi-haute, mi-bas pour un style qui donne à votre look global une toute nouvelle ambiance.

20 Cette queue de cheval en tresse de point

Avec les millions de façons de porter une queue de cheval tressée, pourquoi s’en tenir à la même à chaque fois ? Si vous aimez ce look, essayez quelques coudre des tresses et quelques tresses plus petites entre les deux pour pimenter les choses.

21 Ces torsades plates

D’accord, d’accord, ce sont en fait des torsades, pas des tresses, mais c’est un style tellement mignon que nous avons dû l’inclure de toute façon. Deux petits plats torsadés devant sont l’accent parfait à ajouter à n’importe quel look que vous voulez.

22 Ces longues tresses géantes

Les styles de protection plus longs demandent généralement plus de temps que les styles de protection plus courts, mais pas avec ces tresses géantes. Ce style cool et nécessitant peu d’entretien est super si vous manquez de temps mais toujours envie de bien paraître.

23 Ces tresses blondes et noires

Les blondes s’amusent plus, non ? Ces tresses blanches, blondes et noires sont un moyen amusant de tester la teinte platine sur route. N’oubliez pas d’améliorer votre look avec un spray revitalisant sans rinçage pour leur donner un aspect frais.

24 Ces tresses en zigzag

Quand tu veux ajoutez un petit quelque chose en plus à votre chignon tressé à dos droit, allez avec des tresses en zigzag. Même un simple changement de pièce peut faire la plus grande différence.

25 Ces tresses aux extrémités bouclées

Si vous mourez d’envie d’essayer ce style tressé populaire, regardez cette vidéo pour un tutoriel rapide sur la façon de bricoler ces tresses de cheveux mi-longs avec des boucles aux extrémités.

26 Ces nœuds bantous tressés

Les nœuds bantous sont un look incontournable lorsqu’il s’agit de coiffer vos cheveux naturels. Mais si vous voulez changer les choses, essayez les nœuds bantous tressés. Séparez vos cheveux et tressez chaque section – au lieu de les tordre – puis enroulez-les en nœuds. Pour info : vous pouvez garder vos pièces lisses et lisses en utilisant un gel coiffant pour les poser à plat.

27 Ces tresses bleues et noires

Ajoutez une touche colorée au style classique des tresses en boîte et optez pour des cheveux tressés bleus en plus du noir. C’est mignon, mais pas trop exagéré, yfm ?

28 Ces tresses mi-haut mi-bas

Pourquoi choisir entre porter vos tresses vers le haut ou les porter vers le bas alors que vous pourriez faire les deux ? Optez pour des tresses géantes – elles sont plus rapides à installer et il est facile de les envelopper dans des petits pains spatiaux – et ajoutez des perles aux extrémités pour rehausser votre look.

29 Ce chignon à points tressés

Ressemblez à la reine que vous êtes et optez pour ce chignon tressé. Sérieusement, à quel point ce look est-il élégant ? Si vous voulez jouer avec le style, ajoutez des poignets dorés pour accessoiriser les tresses.

30 ces rebondissements de Marley

Si vous êtes un peu paresseux en matière de soins capillaires, même avec un style protecteur, vous allez adorer ces twists Marley. Parce que les cheveux utilisés pour créer les torsades sont plus épais et ressemblent à des cheveux naturels, vous n’avez pas à passer autant de temps à les coiffer le matin.

31 Cette perruque tressée

Ce qui est ennuyeux avec les tresses, c’est que cela peut prendre des heures pour les installer. Si vous n’êtes pas assis sur une chaise pendant toute une saison de The Real Housewives of Atlanta, vous devriez envisager une perruque tressée. Cela ressemble à la vraie chose.

32 longue tresse de queue de cheval d’Ella Mai

Cette longue tresse de queue de cheval est parties égales mignon et simple. Si vous voulez copier le look d’Ella Mai, demandez certainement à votre styliste de se nourrir d’extensions de cheveux pour lui donner ce look long à la Raiponce.

33 Ces tresses à balayage latéral

Ce combo de cheveux de bébé et de tresses latérales est absolument feu. S’il vous est trop difficile d’utiliser un peigne à dents fines pour donner une forme à vos bords, utilisez un coupe-bordures. Cela rendra l’ensemble du processus un milliard de fois plus facile.

34 ces tresses géantes

Je suis légitimement obsédé par les tresses géantes. La plus grande taille des tresses signifie que votre styliste, à l’aide d’un peigne en queue de rat, peut basculer entre les pièces triangulaires et carrées pour rendre votre look plus intéressant visuellement.

35 Cette queue de cheval tressée

Au lieu de tresser vos cheveux jusqu’en bas, arrêtez-vous une fois que vous atteignez la nuque. Ajoutez ensuite des extensions de cheveux pour créer une queue de cheval ondulée.

36 Ces petits pains spatiaux micro-tressés

Transformez vos micro tresses en ces petits pains spatiaux—ils sont hors de ce monde (lol, il le fallait). N’oubliez pas de sécuriser votre look avec quelques – ou, très bien, probablement plus que quelques – épingles à cheveux.

37 Ces Faux Locs Courts

Les dreadlocks sont un engagement majeur, alors si vous n’êtes pas encore prêt à franchir le pas, optez pour ces faux locs. Chaque fois qu’ils commencent à avoir l’air un peu ternes, vaporisez une huile capillaire pour leur donner un peu d’éclat.

38 Ces cornrows noirs et argentés

Améliorez vos cornrows en choisissant une couleur vive et accrocheuse. Sérieusement, cette teinte argentée fera tourner les têtes. Astuce de pro : Frottez vos tresses avec de la mousse avant d’aller vous coucher. Cela empêchera vos cheveux de friser pendant la nuit.

39 Ces tresses bohèmes

Si vous cherchez un style qui vous donnera une qualité sans effort-Ces tresses boho box le sont. Assurez-vous de travailler dans une huile pour les cheveux et le cuir chevelu tous les matins pour les garder hydratés.

40 ces nattes tressées

Voici les version adulte des nattes tressées que vous aviez en pré-K. Laissez les extrémités ouvertes et attachez-les avec des élastiques pour éviter que le style ne paraisse trop basique.

Ama Kwarteng Ama Kwarteng était auparavant rédactrice beauté associée chez Cosmopolitan. Brooke Shunatona Brooke Shunatona est une collaboratrice de Cosmopolitan.com.

