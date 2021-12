40 millions de livres d’as, talent avec 2 applications en 3 ans ; 3 joueurs City doit vendre en 2022

Photo de James Gill – Danehouse/.

Manchester City possède l’une des équipes les plus grandes et les plus talentueuses du football mondial, chaque poste regorgeant de qualité et de profondeur avec lesquelles très peu d’équipes du sport peuvent rivaliser.

La constitution de l’équipe de Pep Guardiola au cours des dernières saisons a fait des merveilles pour City car ils ont pu concourir sur tous les fronts du football national et continental. Cependant, le système signifie toujours que certains joueurs passent entre les mailles du filet.

Alors que la rotation de l’équipe de City permet à pratiquement la plupart des joueurs seniors de se familiariser avec le football en équipe première, cela signifie que certains bons joueurs ont été résignés à des rôles partiels où ils pourraient être des joueurs vedettes ailleurs. Dans cette optique, qui pourrait quitter les géants de Manchester en 2022 ?

Nathan Ake

Ake a été récupéré par City l’année dernière à la suite de la relégation de l’AFC Bournemouth pour un montant de 40 millions de livres sterling. Pourtant, malgré le prix élevé, l’international néerlandais n’a pas eu beaucoup d’impact sur l’équipe.

2020/21 a vu Ruben Dias et John Stones former le meilleur partenariat de défenseur central de la ligue. De plus, Aymeric Laporte a repris son rôle dans le XI cette campagne aux côtés du défenseur portugais.

Et c’est à cause de cela qui a laissé Ake dans l’ombre à City. Alors que l’ancienne star de Cherries a bien performé lorsqu’il a été appelé, le joueur de 26 ans est bien meilleur qu’un simple rôle de quatrième choix. En effet, de nombreux clubs seront également impatients de recruter le diplômé de l’académie de Chelsea s’il demande un déménagement en 2022.

Philippe Sandler

D’un défenseur central néerlandais à un autre, il est très facile d’oublier que Philippe Sandler est toujours dans les livres de City après avoir rejoint le club en 2018 et n’avoir fait que deux apparitions dans toutes les compétitions depuis son arrivée à Manchester.

Les blessures n’ont pas été douces pour le défenseur de 24 ans après que City ait remplacé l’ancien international néerlandais des jeunes du PEC Zwolle il y a trois ans. Cependant, Sandler est maintenant de retour avec le défenseur central actuellement avec le club frère Troyes. Et 2022 devrait être l’année où le club et le joueur réaliseront qu’un déménagement permanent est pour le mieux.

Nous avons vu des histoires comme celle-ci à plusieurs reprises, notamment avec Chelsea, qui a accumulé des talents prometteurs happés dès son plus jeune âge avant de faire de nombreux prêts sans intention de jouer pour la première équipe. Et pour Sandler, le défenseur doit simplement quitter Manchester si sa carrière doit avoir un véritable héritage.

Oleksandr Zinchenko

Cela peut sembler dur pour Oleksandr Zinchenko de se retrouver sur cette liste. Après tout, le défenseur est un favori des fans au stade Etihad, et la blague en cours selon laquelle il est le fils de Kevin De Bruyne est quelque chose dont les supporters adorent rire.

Cependant, cette saison, l’international ukrainien a chuté dans l’ordre hiérarchique à City, le polyvalent de 25 ans n’ayant commencé que six matchs toutes compétitions confondues pour l’équipe de Guardiola. Et 2022 pourrait être l’année où l’ancienne star d’Ufa quittera l’équipe de Premier League.

Avec des informations suggérant que Zinchenko pourrait être sur le marché, le capitaine ukrainien pourrait être un excellent joueur pour un club où il jouera un rôle plus avancé et principal plutôt que de seconder l’arrière gauche de Joao Cancelo, dont la forme a gardé le défenseur. hors du XI toute la saison.

