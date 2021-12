40 morts après un incendie à bord d’un ferry bondé au Bangladesh

L’incendie s’est déclaré vendredi vers 3h00 (heure locale) dans la salle des machines du lancement du MV Abhijan-10 à destination de Barguna, qui a commencé un voyage depuis Dhaka.

Au moins 40 personnes sont mortes et plus de 150 autres ont été blessées tôt vendredi après qu’un ferry bondé de trois étages transportant environ 800 passagers a pris feu sur la rivière Sugandha dans le sud du Bangladesh, ont annoncé des responsables, lors de la dernière tragédie maritime qui a frappé la nation du delta. par les rivières.

L’incendie s’est déclaré vendredi vers 3h00 (heure locale) dans la salle des machines du lancement du MV Abhijan-10 à destination de Barguna qui a commencé un voyage depuis Dhaka, ont déclaré des responsables de la police et des pompiers, ajoutant que des dizaines d’autres passagers étaient manquant.

Des responsables proches de la campagne de sauvetage ont déclaré que 40 personnes avaient été tuées dans l’incendie, dont neuf noyées, mais certaines chaînes de télévision privées, citant des responsables, ont fait état de 41 morts dans l’accident dans le sud du district de Jhalakathi, à 250 kilomètres de la capitale Dacca.

« La campagne de sauvetage est toujours en cours, nous pourrons vous tenir au courant des victimes plus tard », a déclaré un responsable de l’administration du district aux journalistes.

Le dossier suggère que 310 passagers répertoriés voyageaient dans le lancement (ferry), mais nous supposons que le nombre réel était beaucoup plus élevé », a déclaré le ministre adjoint de la navigation Khaled Mahmud Chowdhury aux journalistes après sa visite sur le site de l’accident.

Il a déclaré que trois enquêtes distinctes avaient été lancées pour découvrir le contexte et d’autres détails de l’accident avant l’aube.

Les médecins du Sher-e-Bangla Medical College Hospital, dans le district voisin de Barishal, ont déclaré qu’ils traitaient actuellement 70 personnes, tandis que les pompiers ont déclaré qu’une cinquantaine de plus étaient soignés dans d’autres établissements de santé.

Les garde-côtes, les pompiers et les policiers mènent une campagne de recherche couvrant les rivières de trois districts en aval. L’accident s’est produit au confluent de rivières alors qu’un grand nombre de personnes se pressaient sur les berges et les hôpitaux pour retrouver leurs proches.

«La plupart des personnes ont été brûlées vives ou sont décédées à cause de problèmes respiratoires dus à la fumée chaude alors qu’elles étaient piégées à l’intérieur du navire. De nombreux passagers ont sauté dans la rivière, mais certains d’entre eux n’ont pas pu nager jusqu’à terre ou être secourus », a déclaré un responsable des pompiers.

Un autre responsable des services d’incendie a déclaré plus tôt que de nombreux passagers dormaient lorsque l’incendie s’est déclaré, certains sont morts en inhalant de la fumée, d’autres ont été brûlés vifs tandis que d’autres se sont noyés.

Des témoins ont déclaré aux journalistes que le ferry pour passagers, appelé « lancement » au Bangladesh, transportait des passagers au-delà de sa capacité et que la plupart d’entre eux se rendaient chez eux pour passer plus de temps avec leur famille pendant le week-end prolongé.

Les autorités ont ordonné une enquête pour déterminer la cause de l’incendie. Un comité de sept membres a été formé et chargé de soumettre un rapport en trois jours. Les sauveteurs craignent que le nombre de morts ne s’alourdisse, car davantage de passagers ont été blessés dans l’incendie avant l’aube.

De nombreux passagers ont sauté dans la rivière dans une tentative désespérée de sauver leur vie alors que l’incendie faisait rage pendant environ trois heures. Les survivants disent que le lancement était bondé de passagers, a rapporté bdnews24.com.

Le chef administratif du sous-district de Patharghata à Barguna, Muhammad Hossainn Mohammad Al Mozahid, était l’un des passagers du lancement qui voyageait dans une cabine VIP avec sa femme.

« Soudain, une épaisse fumée a commencé à nous causer des problèmes respiratoires… Tout le monde criait et se précipitait vers la porte de sortie et certains ont sauté dans la rivière », a-t-il raconté.

Il a déclaré que le capitaine du bateau avait réussi à manœuvrer le navire jusqu’à un haut-fond voisin où il avait débarqué avec de nombreux autres passagers, mais « beaucoup sont restés piégés à l’intérieur pour attendre la mort ».

« La salle des machines du lancement a soudainement pris feu vers 3h00 du matin et s’est propagée rapidement lorsque le navire était près du pont Gabkhan », a déclaré Saidur Rahman, un autre survivant, cité par le journal Daily Star.

« Il y avait beaucoup de passagers, dont des enfants et des personnes âgées. Beaucoup d’entre eux ont sauté dans la rivière et ont pu nager jusqu’à la rive », a-t-il déclaré.

« J’ai senti une odeur de brûlé et je suis sorti de la cabine VIP pour découvrir qu’il y avait un incendie. Moi, ma femme et mon beau-frère avons ensuite sauté dans l’eau froide et avons nagé jusqu’à la rive », a-t-il ajouté.

La salle de contrôle des pompiers a indiqué dans un communiqué que 15 unités de lutte contre l’incendie dirigées par le directeur adjoint des pompiers de Barishal, Kamal Uddin Bhuiyan, se sont précipitées sur les lieux après avoir reçu l’information à 3h50 et ont maîtrisé l’incendie à 5h20.

Bhuiyan, directeur adjoint du service d’incendie de Barishal qui a dirigé l’intervention, a déclaré qu’il soupçonnait que l’incendie avait pu se déclarer dans la salle des machines du lancement.

« Après avoir reçu l’information, 15 unités de lutte contre les incendies dirigées par Kamal Uddin Bhuiyan, directeur adjoint des services d’incendie et de la défense civile de la division Barishal se sont rendues sur les lieux à 3h50 du matin et ont maîtrisé l’incendie à 5h20 », indique le communiqué. .

L’accident était le dernier d’un certain nombre d’incidents similaires au Bangladesh, un petit pays sillonné par un réseau de quelque 230 rivières de différentes tailles et formes. Ces cours d’eau couvrent près de 7 % de la superficie totale du pays.

Un hors-bord surchargé qui aurait été conduit par un mineur inexpérimenté a chaviré au Bangladesh après une collision avec un navire chargé de sable en mai de cette année, tuant au moins 26 personnes.

En juin de l’année dernière, un ferry transportant plus de 100 passagers a chaviré dans la rivière Buriganga au Bangladesh après avoir été heurté par derrière par un autre ferry, tuant au moins 32 personnes. En février 2015, au moins 78 personnes sont mortes lorsqu’un navire surpeuplé est entré en collision avec un cargo.

