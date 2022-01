40 personnes arrêtées pour un prétendu programme de blanchiment d’argent Twitch

L’arnaque présumée a utilisé Twitch pour blanchir de l’argent. Photo : MARTIN BUREAU/Contributeur (.)

Mardi, la police turque de onze provinces différentes a placé quarante suspects en garde à vue pour une escroquerie présumée de blanchiment d’argent perpétrée à l’aide de la plateforme de streaming Twitch.

Selon l’agence de presse Demirören (via Daily Sabah et Dexerto), les suspects sont accusés d’avoir utilisé des cartes de crédit volées pour acheter des Bits, qui sont essentiellement la monnaie virtuelle de la plateforme. Ces bits auraient ensuite été envoyés à des streamers, qui ont ensuite payé les escrocs en argent réel via un remboursement de 70 à 80%.

Ainsi, si les escrocs achetaient 1 000 Bits pour 10 $, cela pourrait être un moyen pour eux de gagner 7 $ ou 8 $ avec une carte de crédit volée, et des streamers pour récupérer la différence. Ajoutez davantage de cartes de crédit volées et des montants en dollars beaucoup plus élevés, et vous vous retrouvez avec une arnaque qui pourrait totaliser environ 9,8 millions de dollars.

Cela semble être une opération de longue haleine, avec une trace écrite des courriers électroniques remontant à deux ans.

Les arrestations étaient le résultat d’une enquête pour fraude menée par le bureau du procureur général. Sur la quarantaine de personnes placées en garde à vue, certains suspects seraient mineurs.

Daily Sabah a couvert l’escroquerie présumée en novembre 2021, après l’apparition d’un fil de discussion intitulé « Voleurs KO streamers » sur le forum turc bien connu, frmtr.com. Le fil a allégué que certains streamers plus petits avec seulement 40 à 50 téléspectateurs gagnaient des sommes importantes. Cependant, ce ne sont pas seulement les fils de discussion qui sonnent l’alarme.

Fin octobre 2021, Ahmet « Jahrein » Sonuç a annoncé dans un tweet qu’il disposait de documents prouvant les allégations de blanchiment d’argent. Jahrein est l’un des streamers les plus célèbres de Turquie avec 1,7 million d’abonnés. « De l’argent a été blanchi par Cheering with Bits de manière anonyme en utilisant des cartes de crédit volées », a écrit Jahrein (via Duvar English). Jahrein a appelé Twitch à agir rapidement pour mettre fin à ces abus.

Certains streamers ont admis avoir participé à la ruse – ou du moins qu’ils se sont retrouvés entraînés dans tout le désordre. Mais dans quelle mesure étaient-ils au courant de l’escroquerie présumée ? Étaient-ils dans le coup ? Ce sera aux autorités turques d’enquêter et, si nécessaire, de prouver.

Plus largement, s’agit-il d’un incident isolé ou cela se passe-t-il ailleurs ?