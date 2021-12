40 personnes les plus influentes : Camila Russo

L’ancienne journaliste de Bloomberg, Camila Russo, a identifié un marché de niche, la finance décentralisée (DeFi) qui ne recevait pas assez d’attention pour le poids qu’elle tirait, et a été exécutée. Son empire médiatique, « The Defiant », a commencé comme un bulletin quotidien donnant un aperçu des principales nouvelles de DeFi s’est développé pour englober une équipe d’écrivains et de journalistes, une section d’opinion et certains des meilleurs contenus vidéo produits sur la cryptographie. Il est également passé d’une équipe d’une à 17 personnes dans le monde, de la Tasmanie à San Francisco. S’inspirant de son ancien employeur, The Defiant a dévoilé son « Defiant Terminal », un agrégateur de données conçu pour les degens et les institutions.

Share