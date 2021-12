40 personnes les plus influentes : le maire Francis X. Suarez

Le maire Francis Suarez veut faire de Miami une plaque tournante du bitcoin – et à certains égards, il y parvient. En raison de ses faibles impôts, de son rythme décontracté et de l’étreinte ouverte de Suarez à la cryptographie, «Magic City» a clairement remporté l’exode des travailleurs de la technologie des principaux centres technologiques de Californie et de New York pendant la pandémie de coronavirus. Plusieurs entreprises de cryptographie ont déménagé définitivement. L’appel ouvert de Suarez à la crypto est plus qu’une rhétorique : il a pris un chèque de paie en bitcoin et travaille sur des moyens d’accepter les impôts et de payer les employés municipaux dans la devise. Il a également annoncé MiamiCoin, construit sur la blockchain adjacente à Bitcoin, Stacks, qui pourrait un jour payer un stimulus BTC récurrent aux citoyens de Miami.

Share