400 000 bonbons périmés sont réquisitionnés dans des établissements chinois à Madrid

20/12/2021 à 16h22 CET

Dans le cadre de Opération Intrus, la police a inspecté plus de 45 établissements gérés par des citoyens asiatiques dans différents quartiers de Madrid dans laquelle près d’un demi-million de produits sont intervenus, dont 400 000 « bonbons » destinés aux fêtes d’enfants qui étaient périmés ou sans contrôle sanitaire.

Dans l’appel Opération Intrus, menées par la police nationale en collaboration avec le gouvernement municipal de Madrid entre le 13 et le 16 décembre dans les districts de Centro Norte, Usera, Puente de Vallecas et Tetuán, 22 personnes ont été arrêtées et huit autres ont fait l’objet d’une enquête, mais non arrêtées, pour délits contre l’environnement, la propriété industrielle, la santé publique et les intrusions professionnelles.

Sur les 22 arrestations, 18 ont été pour infraction à la loi sur l’immigration et le reste pour réclamations légales, attaques contre des agents de l’autorité ou possession illégale d’armes, ont rapporté la Préfecture de police de Madrid et la police municipale.

Les établissements inspectés exerçaient divers types d’activités telles que vente de cosmétiques, restaurants, lieux de divertissement, auberges, esthétique personnelle, traitement des déchets urbains ou salons de massage.

Consommation des enfants

Parmi les articles intervenus il y a quelque chose plus de 400 000 produits alimentaires destinés principalement à la consommation des enfants (bonbons, bonbons, chocolats, chocolats) périmés ou sans contrôle sanitaire et vendus spécialement pour les fêtes d’enfants.

Lors de l’inspection de divers établissements, ils ont été retirés de la vente vers 21 000 poupées et jouets, soit pour être liés à un éventuel délit contre la propriété industrielle, soit pour présenter des lacunes dans l’étiquetage requis.

Dans l’un des établissements soumis au contrôle pour effectuer soins de santé et de beauté aux formes irrégulières, Près de 1 500 médicaments sont intervenus (lidocaïne, énalapril et acide hyaluronique).

Aussi de nombreux appareils électriques à usage corporel sont intervenus dans les traitements esthétiques et de beauté pouvant causer des blessures graves par brûlures et blessures aux yeux, en plus des écouteurs ou des sèche-ongles.

Dans un autre des magasins de traitement des déchets, 135 gaz fluorés sont intervenus particulièrement préjudiciable à l’environnement, pour laquelle des poursuites ont été ouvertes pour un éventuel crime contre l’environnement.

L’opération, qui visait à vérifier la qualité exigée par la loi dans les produits commercialisés, ainsi que les services fournis pour garantir les droits des consommateurs, avait également pour but de vérifier la conditions de travail des travailleurs de ces établissements.

L’opération a également participé Inspection du travail et de la sécurité sociale, ainsi que les domaines de la santé, du commerce et de la consommation de la Communauté de Madrid et l’enquête reste ouverte.