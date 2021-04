4000 résidents locaux autorisés à assister à Leicester vs Southampton le 18 avril à Wembley

La demi-finale de la FA Cup entre Leicester et Southampton se jouera devant 4 000 spectateurs.

Le match – à Wembley le 18 avril – sera utilisé par le gouvernement comme premier événement test de football dans le cadre du retour progressif des supporters dans les stades.

Les billets, cependant, seront réservés aux résidents locaux qui vivent dans l’arrondissement de Brent. Les agents des services de santé peuvent également être invités au match.

Les clubs ont prudemment commencé à accueillir de nouveau les supporters vers la fin de l’année dernière avant que le taux d’infection n’augmente de manière alarmante à travers le pays, provoquant un revirement dramatique et un changement de politique gouvernementale.

Maintenant, cependant, avec l’assouplissement des restrictions de verrouillage, des mesures sont prises pour ramener les foules dans les arènes sportives.

La demi-finale de la FA Cup entre Leicester et Southampton devrait être l’un des 14 événements pilotes annoncés par le gouvernement, qui pourrait également inclure la finale de la Coupe Carabao entre Tottenham et Man City et la finale de la FA Cup.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a récemment déclaré: «Ces événements tests seront cruciaux pour trouver des moyens de ramener les fans et le public en toute sécurité sans distanciation sociale.

«Nous serons guidés par les experts scientifiques et médicaux, mais nous travaillerons d’arrache-pied pour que cela se produise.

«Nous voulons que les gens puissent à nouveau profiter de ce qu’ils aiment et nous assurer que certaines de nos industries en croissance les plus importantes se remettent sur pied.»