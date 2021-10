Actualités Bitcoin

4000 utilisateurs se sont inscrits pour enchérir sur la vente aux enchères de bitcoins saisis en Allemagne

AnTy26 octobre 2021

Le ministère de la Justice du plus grand État d’Allemagne en termes de population, la Rhénanie du Nord-Westphalie, met aux enchères une réserve de Bitcoin saisi d’une valeur d’un « nombre à 8 chiffres ». Ceux-ci ont été saisis dans des affaires de cybercriminalité, principalement sur le Darknet.

La vente aux enchères a connu une frénésie alors que les passionnés de crypto-monnaie se sont présentés pour acquérir Bitcoin à un prix avantageux. Environ 4 000 nouveaux utilisateurs se sont inscrits sur la plateforme d’enchères ces derniers jours.

L’enchère minimale était de 42 400 euros (49 281 $) lors de l’enchère qui a commencé lundi, et le premier enchérisseur a offert 56 060 euros. Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie à 62 200 $, en baisse de 6,5% par rapport au sommet historique de 67 000 $ atteint la semaine dernière, mais en hausse de plus de 113% depuis le début de l’année et de 111% par rapport au plus bas de juillet.

«Il y a des années, les pièces de la route de la soie étaient vendues avec une prime de 10 % à repérer aux enchères du gouvernement. Si le Gox BTC arrivait sur le marché en un seul bloc, il se négocierait à un prix plus élevé que celui au comptant », car ils n’ont « aucun impact sur le marché », a déclaré Su Zhu, PDG et co-fondateur de Three Arrows Capital.

Les procureurs allemands ne peuvent pas vendre les Bitcoins saisis sur le marché et sont tenus de les mettre aux enchères comme ils le font pour d’autres articles de luxe coûteux que les forces de l’ordre prennent en leur possession.

« Chaque euro extrait des réseaux criminels contribue à les affaiblir », a déclaré le ministère de la Justice sur Twitter.

Les bénéfices iront au trésor de la Rhénanie du Nord-Westphalie, a indiqué un rapport traduit par Süddeutsche Zeitung.

