$ 400K Bitcoin prédit cette année, avertissement NFT, influenceur Instagram en difficulté

Venant tous les samedis, Digest de Hodler vous aidera à suivre chaque actualité importante qui s’est produite cette semaine. Les meilleures (et les pires) citations, les faits saillants de l’adoption et de la réglementation, les principales pièces de monnaie, les prévisions et bien plus encore – une semaine sur Cointelegraph en un seul lien.

Top Stories cette semaine

Le créateur Stock-to-Flow ne pense pas que le marché haussier de Bitcoin est terminé

Le prix du Bitcoin semble avoir calé ci-dessous 60 000 $ après avoir atteint des sommets historiques plus tôt en mars. Mais du bon côté, le vendredi Expiration de 6 milliards de dollars d’options – une somme record – n’a pas produit la crise que certains redoutaient.

Le PlanB toujours optimiste dit que nous sommes «loin de la fin» de la course haussière, en tweetant: «Bitcoin ne fait que commencer.»

YouTuber et le trader de produits dérivés Tone Vays pense également que le meilleur reste à venir, déclarant à Cointelegraph: «Bien qu’il soit encore possible pour Bitcoin de faire un plus bas pour le mois dans la fourchette de 48 000 $, je pense que nous irons au-dessus de 70 000 $ avant juin.»

Ces derniers jours, BTC a plongé à des profondeurs de 51 212,85 $ – le prix le plus bas vu depuis deux semaines. Peu de temps après, Michaël van de Poppe a averti que BTC avait besoin de regagner le 53 200 à 53 800 dollars zone pour relancer l’élan haussier à court terme, sinon plus de baisse était possible. Jusqu’à présent ce week-end, cette menace semble avoir été évitée.

Elon Musk dit que Tesla accepte désormais Bitcoin des clients américains

Alors que les actions technologiques subissent également un coup de marteau à certains moments cette semaine, même l’annonce d’Elon Musk selon laquelle Tesla accepte désormais le Bitcoin des clients américains n’a donné qu’une augmentation temporaire du prix de BTC.

Le PDG milliardaire et «Technoking» a déclaré que le constructeur de véhicules électriques conserverait le Bitcoin qu’il accumule grâce aux ventes plutôt que de le convertir en fiat. Il a également confirmé que la prise en charge des paiements cryptographiques serait déployée à l’échelle internationale plus tard cette année.

La décision de Tesla d’éviter les «produits fourchus» tels que Bitcoin Cash s’est avérée calamiteuse pour BCH, qui a chuté à de nouveaux plus bas historiques contre BTC.

Mais certains experts ont averti que prendre une Tesla en utilisant la crypto ce n’est peut-être pas une décision judicieuse… pour l’instant, du moins. La fondatrice d’Ark Invest, Cathie Wood, a exhorté les investisseurs à ne pas utiliser leur BTC pour des achats jusqu’à ce que l’Internal Revenue Service introduise des politiques fiscales plus judicieuses sur les actifs cryptographiques.

Les États-Unis considèrent actuellement le Bitcoin comme une propriété plutôt que comme une monnaie. Cela signifie que, que vous vendiez du BTC à des fins lucratives ou que vous l’utilisiez pour acheter une voiture brillante, il est considéré comme un événement imposable.

The NFT of Record: Le New York Times lève 500000 $ pour une association caritative dans la vente de colonnes NFT

Il est maintenant temps pour notre tournée de coup de sifflet des nouvelles de NFT. Tu es prêt? Voici.

Tout d’abord, un journaliste du New York Times a eu une agréable surprise lorsqu’il a décidé d’essayer de vendre aux enchères l’un de ses articles en tant que NFT. Juste un jour plus tard, il s’est vendu pour 350 ETH (d’une valeur presque 600 000 $ à partir de samedi) – avec les bénéfices allant à la charité.

Une autre grande vente est survenue lorsque le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a vendu une représentation symbolique de son tout premier tweet pour plus de 2,9 millions de dollars, également pour de bonnes causes.

Les données de Google Trends suggèrent que l’intérêt pour les jetons non fongibles a maintenant atteint des niveaux vu pour la dernière fois pendant l’engouement pour les ICO de 2017. Lego a également laissé entendre qu’il pourrait s’impliquer dans ce secteur florissant après avoir écrit un tweet cryptique qui disait: « Des zéros et des uns mais toujours une brique. »

Inévitablement, ce n’était pas toutes de bonnes nouvelles. Le commissaire de la SEC Hester Peirce – également connu sous le nom de «Crypto Mom» – a averti que la vente les NFT fractionnés pourraient finir par enfreindre la loi car cela pourrait entraîner la création d’un produit d’investissement.

Le lancement du réseau principal 3.0 de Theta a été retardé jusqu’en juin, entraînant une baisse du prix du jeton

L’application de streaming eSports basée sur la cryptographie Theta a annoncé cette semaine qu’elle retardait le lancement de mainnet 3.0 jusqu’en juin.

Dans une annonce, la société a déclaré qu’elle travaillait toujours à «intégrer certains éléments constitutifs» pour un marché de jetons non fongibles. C’est l’une des raisons pour lesquelles «un examen et des tests plus approfondis du code sont nécessaires», ce qui a conduit à repousser la date de lancement prévue du 21 avril au 30 juin.

Le réseau a ajouté: «Bien que les retards ne soient jamais idéaux, nous pensons que ce changement est la voie prudente pour assurer un lancement réussi du mainnet 3.0.»

Les investisseurs de Theta ont mal vu l’annonce. Le jeton avait atteint des sommets sans précédent de 14,99 $ mercredi, mais il a chuté de plus de 25% dans les 24 heures qui ont suivi.

Technoking et maître de la pièce – Elon Musk et le directeur financier de Tesla adoptent de nouveaux titres

Oubliez le PDG de Tesla – Elon Musk a été promu. Selon un nouveau dépôt auprès de la SEC, le milliardaire devrait désormais être appelé «Technoking of Tesla».

Son directeur financier, Zach Kirkhorn, a également reçu une promotion… au titre de «Master of Coin». Les deux hommes vont conserver leurs positions respectives.

Musk a des raisons de se réjouir, avec des chiffres suggérant que Tesla a été assis près de 19 millions de dollars de profit non réalisé par jour depuis l’annonce de son 1,5 milliard de dollars Achat de Bitcoin. Cela éclipse presque les 721 millions de dollars de bénéfices réalisés en vendant 500000 voitures en 2020.

Le milliardaire s’est également plongé dans le monde à la mode des jetons non fongibles cette semaine lorsqu’il a annoncé qu’il prévoyait de vendre un NFT musical, avec des paroles basées sur le battage médiatique entourant la technologie – «C’est vérifié, c’est garanti.» Très accrocheur.

Malgré les enchères dépassant 1,1 million de dollars sur la plateforme Valuables, Musk a plus tard ramené son ballon à la maison, tweetant: «En fait, je ne me sens pas tout à fait juste de vendre ça. Passera. »

C’est dommage.

Annonce de la semaine

Markets Pro offre jusqu’à 1497% de retour sur investissement à mesure que l’analyse cryptographique de style quantique arrive pour chaque investisseur

Cela fait maintenant un mois que Cointelegraph Markets Pro a été lancé – apportant des informations professionnelles sur le marché de la cryptographie à chaque investisseur.

De nouveaux chiffres cette semaine ont montré que 41 des 42 stratégies de trading testées par Markets Pro battent actuellement les retours sur investissement de Bitcoin, et 36 d’entre elles gagnent contre un panier uniformément pondéré des 100 meilleurs altcoins.

Deux fonctionnalités clés sont proposées aux abonnés. Le premier est le Score VORTECS ™, qui est dérivé d’un algorithme qui examine plusieurs variables différentes (y compris le sentiment, le volume des tweets, la volatilité des prix et le volume des transactions) et compare celles avec des marchés historiquement similaires.

Et le second est NewsQuakes ™: alertes sur des événements qui ont historiquement eu un impact significatif sur le prix d’un actif au cours des 24 heures suivantes.

Cointelegraph Markets Pro est disponible exclusivement pour les abonnés sur une base mensuelle à 99 $ par mois, ou annuellement avec deux mois gratuits inclus.

Gagnants et perdants

À la fin de la semaine, Bitcoin est à 55 261,18 $, Ether à 1 705,62 $ et XRP à 0,56 USD. La capitalisation boursière totale est à 1 739 387 070 168 $.

Parmi les 100 plus grandes crypto-monnaies, les trois meilleurs gagnants d’altcoin de la semaine sont Bosse, Ankr et AscendEX. Les trois meilleurs perdants altcoin de la semaine sont Avalanche, SushiSwap et Ren.

Pour plus d’informations sur les prix de la cryptographie, assurez-vous de lire l’analyse de marché de Cointelegraph.

Citations les plus mémorables

« En interdisant la cryptographie, l’Inde se retrouvera avec la plus faible réserve de la monnaie la plus importante que le monde ait jamais vue. »

Raj Chowdhury, PDG de HashCash

«N’essayez pas d’agir comme si Saylor ne prendrait pas de bénéfices, car il le fera avec tous les autres fonds de la planète. Ensuite, ils rachèteront plus bas.

Michael Saylor, PDG de MicroStrategy

«Je pense qu’il est très probable que vous ayez [Bitcoin], dans un certain nombre de circonstances, a interdit la façon dont l’or était interdit.

Ray Dalio, fondateur de hedge fund

« Je ne suis pas moi-même un grand partisan d’encourager ou de demander ou de vouloir que nous participions à l’émission de devises. »

Brad Smith, Président de Microsoft

«Il y a peu de valeur sociale à aider Elon Musk à gagner encore 1 million de dollars.»

Vitalik Buterin, Co-fondateur d’Ethereum

« Vous m’avez fait une tonne d’argent. »

Jim Cramer, Hôte CNBC

Prédiction de la semaine

Bitcoin peut atteindre 400 000 $ en 2021 en tant qu ‘«actif hors réserve à risque» – Bloomberg

Le stratège senior des matières premières de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, estime que 2021 marque un tournant décisif pour la plus grande crypto-monnaie au monde.

Il dit que BTC est «en bonne voie de devenir un actif de réserve numérique mondial» et qu’il est peut-être en train de faire la transition vers un actif sans risque.

Sur la base du comportement antérieur, son analyse suggère que les prix pourraient culminer à 400 000 $ cette année. Cela éclipse d’autres estimations telles que le modèle stock-flux, qui prévoit une moyenne de 288000 dollars d’ici 2024.

FUD de la semaine

Le président de Microsoft déclare que les fintechs devraient laisser la monnaie aux banques centrales

Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que les entreprises de technologie financière n’avaient aucune activité d’émission de devises numériques privées, affirmant que les questions d’argent devraient être laissées aux banques centrales et aux gouvernements.

S’exprimant lors d’une conférence en ligne organisée par la Banque des règlements internationaux, il a déclaré: «Je ne suis pas moi-même un grand fan de nous encourager, de nous demander ou de nous vouloir [tech firms] de participer à l’émission de devises. »

Ces remarques mettent Microsoft en désaccord avec Facebook, qui poursuit le lancement de son projet Diem stablecoin. Anciennement connu sous le nom de Balance, le projet a suscité de vives critiques de la part des régulateurs financiers – beaucoup d’entre eux avertissant que l’actif numérique pourrait poser des risques importants pour l’économie mondiale.

Un influenceur Instagram accusé d’avoir dupé des abonnés sur Bitcoin d’une valeur de 2,5 millions de dollars

Un influenceur d’Instagram a été accusé de fraude par fil après avoir prétendument escroqué des abonnés hors de Bitcoin. 2,5 millions de dollars.

Jay Mazini – qui comptait près d’un million d’abonnés et était connu pour ses «cadeaux en espèces» – est accusé d’avoir promis aux victimes qu’il leur achèterait Bitcoin à des prix exagérés. Mais on prétend que, lorsque la crypto a été envoyée, il n’a pas transféré les fonds comme promis.

Un responsable du FBI a déclaré: «Une recherche rapide des interwebs aujourd’hui révélera une image entièrement différente de cet arnaqueur de plusieurs millions de dollars.»

Mazini est actuellement inculpé par l’État du New Jersey et devra faire face aux tribunaux de New York à une date ultérieure. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 20 ans d’emprisonnement.

Le dernier plongeon est le plus profond alors que la femme quitte son mari pour acheter plus de Bitcoin

Et nous terminons avec une histoire désolée qui suggère que Bitcoin a provoqué une rupture.

Un homme sur Reddit affirme que sa femme l’a quitté après avoir refusé de vendre son Bitcoin lorsque les prix ont atteint 60000 dollars – et s’est chargé davantage lors de la récente baisse.

L’utilisateur, u / Parking_Meater, a déclaré que sa femme avait fait ses valises et était maintenant partie vivre avec sa sœur.

Il a écrit: «Elle est super folle que je n’ai pas vendu à 60k et regarde souvent le prix me gronder. Je n’arrête pas de lui dire que nous n’avons pas besoin d’argent et que nous avons de l’argent. Nous vivons bien. Mais aujourd’hui, elle m’a surpris en train d’acheter la trempette et était tellement énervée qu’elle m’a presque frappé!

Oh oh.

Meilleures fonctionnalités Cointelegraph

Microsoft se débat avec Bitcoin? Le retour de BTC sur Xbox ne devrait pas stimuler l’adoption

Bien que cela puisse être un bon signe pour l’industrie si Microsoft accepte Bitcoin pour son Xbox Games Store, Shiraz Jagati fait valoir qu’il est peu probable qu’il ait un impact majeur.

Les médias cryptographiques fonctionnent avec les taureaux alors que les nouveaux entrants rivalisent avec des marques établies

Comment le Bitcoin Bull Run a-t-il changé les médias cryptographiques?

Réseau Ethereum en un tour de main: la mise à niveau de Berlin peut-elle sauver la mise?

La prochaine mise à jour de Berlin contient des EIP visant à réduire les coûts de transaction, mais il se peut qu’elle ne fournisse pas de solution à long terme.