40e anniversaire de Beyoncé – The Ringer

Cette semaine, Danyel fête les 40 ans de Thee Beyoncé Knowles Carter. Pour célébrer le B’Day de Beyoncé, Danyel dévoile ses quatre chansons préférées de Beyoncé et couronne même son meilleur album. Le producteur primé aux Grammy Awards Swizz Beatz et le producteur-compositeur extraordinaire Sean Garrett s’arrêtent également pour partager leurs histoires personnelles derrière la création de certaines des chansons les plus populaires de Beyoncé et ce que c’est que de créer avec elle en studio.

Hôte : Danyel Smith

Producteurs : Trudy Joseph, Donnie Beacham

Conception sonore : DJ Steve Porter

Réserve de talents : Allyson Turner

Soutien supplémentaire à la production : Stefan Anderson

Supervision supplémentaire de la production : Juliet Litman, Tunde St. Matthew-Danie

S’abonner: Spotify