40K investisseurs se précipitent pour acheter RLY malgré la pompe des prix

La plate-forme de jetons sociaux Rally a terminé sa première «vente de jetons liquides» sur la plate-forme d’émission d’actifs cryptographiques CoinList, avec 40 000 investisseurs achetant des jetons RLY pour 0,60 USD chacun entre le 1er avril et le 4 avril.

La vente a vu des jetons distribués aux investisseurs à un prix fixe malgré la négociation RLY sur les bourses depuis octobre 2020. Le prix des jetons a été déterminé par une moyenne de 20 jours du 11 mars 2021 au 30 mars 2021 moins une réduction de 30% pour compenser le RLY étant enfermé pendant 12 mois une libération linéaire.

Cependant, les investisseurs ont eu la possibilité d’acheter RLY pour moins de la moitié du prix proposé par CoinList sur les marchés ouverts il y a à peine cinq semaines.

La vente a été approuvée par la gouvernance communautaire à la mi-mars, les 40 millions de RLY ayant été précédemment alloués au Trésor communautaire de Rally. Le scrutin a vu 100% des 7 400 détenteurs de jetons participants voter en faveur de la vente. Près de 30% de RLY sont désormais détenus par l’équipe et les investisseurs de Rally.

La nouvelle de la vente a semblé stimuler l’élan haussier de RLY, qui a gagné près de 250% depuis sa négociation pour moins de 0,29 $ le 12 mars. RLY s’est constamment échangé entre 0,25 $ et 0,35 $ de mi-janvier à mi-mai. Au moment d’écrire ces lignes, RLY a changé de mains pour la dernière fois pour 1 $.

RLY / USD: CoinGecko

La moitié des jetons deviendra échangeable le 4 octobre, après quoi le RLY restant se débloquera progressivement sur une base mensuelle. Dans un article de blog le 12 avril, Coinlist a révélé que l’offre avait généré 22 millions de dollars. Les investissements ont été limités à 1 000 $ par personne, avec près des deux tiers des 115 000 inscrits de l’offre manquant de participer.

Rally est un réseau social basé sur la blockchain qui permet aux créateurs de contenu de lancer des jetons sociaux.

Le secteur des jetons sociaux – jetons non fongibles émis par des créateurs de contenu, des marques et des communautés – a augmenté en 2021, RLY et WHALE représentant 83% de la capitalisation boursière des jetons sociaux avec 240 millions de dollars combinés.