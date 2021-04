41 ans, avant-dernière Liège

24/04/2021 à 19:08 CEST

“Fêter des années à Liège-Bastoña-Liège est une motivation de plus et monter sur le podium, peut-être gagner, serait un merveilleux cadeau.” Alejandro Valverde assiste aux questions de ce journal liégeois. Il est détendu après le massage, après un samedi d’entraînement pour se souvenir et graver dans sa mémoire les hauteurs qui donnent de la couleur à ‘La Doyenne’ (le doyen), la plus ancienne des classiques, la perle des Ardennes, la race qui a gagné cinq fois Eddy Merckx, une fois de plus que lui. “Je me sens plus frais que les autres années, je me suis mis en forme sur la Volta et je ne l’ai pas perdu. Ce serait formidable de rivaliser avec Merckx.”

Valverde fête ses 41 ans ce dimanche. Et il le fera en combattant pour la victoire à Liège-Bastoña-Liège (Teledeporte et Eurosport), tout en sachant que deux Slovènes (Primoz Roglic Oui Tadej pogacar), un Français (Julian Alaphilippe) et les couverts typiques qui rejoignent le parti seront plus que des rivaux. Mais sa semaine dans les Ardennes (cinquième de l’Amstel Gold Race et troisième de la Flecha Walloon) l’a rajeuni au point qu’il revient pour avoir une totale confiance en lui et, loin de se sentir vieux pour le sport de la pédale, Valverde déjà Il envisage non seulement de gagner ce dimanche dans la troisième ville la plus importante de Belgique, mais d’autres objectifs pour l’avenir qu’il n’avait pas en tête lorsqu’il a commencé ce qui devrait être la dernière saison professionnelle. À partir de lundi, Valverde Il a dû entamer une pause pour commencer à préparer les Jeux Olympiques, puis dire au revoir aux supporters espagnols de la Vuelta. Que restait-il sur la route? Eh bien, rien de moins que le Tour. Si il y a quelques semaines la manche française a été éliminée du programme du champion du monde 2018, maintenant la France commence à émerger fortement et l’abandonner aujourd’hui sonne comme une atrocité sportive.

Un an de plus

Mais Valverde Il regarde bien au-delà du Tour, de la Vuelta et de la Coupe du monde 2021. Avant la pandémie, à la Volta 2019, c’était clair pour lui. 2021 devait être sa dernière année active. En 2020, dans une saison courte et explosive où il ne s’est jamais vraiment senti à l’aise, le retrait semblait non négociable. Aujourd’hui, il se tourne déjà vers 2022, au point que le Liège-Bastoña-Liège dans lequel il fête ses 41 ans apparaît comme l’avant-dernière «Doyenne» dans la carrière sportive du cycliste murcien. “Dois-je partir cette année sans avoir la chaleur du peuple? C’est pourquoi je prévois de continuer une année de plus pour que le public puisse profiter de moi et que je l’apprécie”, a-t-il déclaré. Valverde cette semaine dans une interview avec la RAI. Cela reste éternel.