41 coups de feu tirés au cœur de Philadelphie lors d’une fusillade, 3 hommes envoyés à l’hôpital 10z viral

Une fusillade dans une rue résidentielle au cœur de Philadelphie dimanche a envoyé trois hommes à l’hôpital pour des blessures par balle, selon divers organes de presse locaux.

Au moins 3 hommes, 3 voitures garées et 2 maisons touchées par environ 41 balles ont tiré sur Broad Street et Lombard la nuit dernière. Deux jeunes de 19 ans et un homme de 20 ans blessés. @PhillyPolice dit une fusillade apparente de chaque côté de Lombard @FOX29philly pic.twitter.com/MbxAqs4Duy – Steve Keeley (@KeeleyFox29) 9 août 2021

Vers 22h30, 41 coups de feu ont été tirés dans la rue résidentielle qui ont touché au moins trois voitures et deux maisons, a rapporté Fox 29 Philadelphia. La fusillade a blessé deux hommes de 19 ans et un autre homme de 20 ans, qui seraient tous dans un état stable.

La police de Philadelphie a déclaré que les balles provenaient probablement de deux armes différentes. Ils enquêtent sur l’incident comme une fusillade potentielle, a rapporté NBC 10 Philadelphia.

Des voisins ont déclaré que la fusillade avait eu lieu à l’extérieur d’une maison de location, a rapporté NBC 10 Philadelphia. Lundi matin, la police n’avait récupéré aucune des armes présumées ni procédé à des arrestations.

Ce fut un week-end violent pour Philadelphie, où vingt-cinq personnes ont été abattues, dont deux garçons de 11 ans dans deux incidents différents, a rapporté le Philadelphia Inquirer. Un garçon de 16 ans a également été abattu lors de l’une des fusillades qui ont eu lieu dans la ville, a rapporté NBC 10 Philadelphia.

Philadelphie a élu le procureur de district progressiste Larry Krasner pour un deuxième mandat en mai, malgré ses antécédents de rejet de la criminalité dans la ville. Il a battu le challenger principal plus modéré Carlos Vega, qui était soutenu par la police, même si la ville a connu une augmentation de la criminalité au cours de la dernière année.

Le maire de Philadelphie, Jim Kenney, a déjà organisé des séances d’information bihebdomadaires sur la violence armée, que lui et d’autres responsables de la ville considèrent comme la cause première de l’augmentation de la criminalité et de l’augmentation du taux de meurtres.

