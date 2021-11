41% des gens font plus confiance au Bitcoin qu’aux monnaies nationales, selon une enquête mondiale

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Une nouvelle enquête a déterminé que de nombreuses personnes font plus confiance au Bitcoin qu’aux monnaies fiduciaires de leurs pays. Êtes-vous un d’entre eux?

Bitcoin est de plus en plus connu de plus en plus de personnes, dont beaucoup – en dehors du monde de la finance et de l’investissement – ont trouvé une sorte de refuge dans la crypto-monnaie. Il y a toujours une plus grande adoption et plus de connaissances, mais la crypto commence à gagner une place de plus en plus grande dans l’opinion publique.

Une nouvelle enquête menée par la plateforme d’information de crowdsourcing Premise, à laquelle ont participé 11 000 personnes de 76 pays, a mis en évidence la perception des monnaies numériques, avec un nombre important de participants préférant le Bitcoin aux monnaies fiduciaires nationales, selon le média Finbold.

Prémisse indiqué dans un communiqué de presse que l’enquête a révélé que 41% des personnes interrogées considéraient le Bitcoin comme plus fiable que les devises locales. La conclusion indique que les partisans insistent pour que l’actif soit déclaré ayant cours légal.

Mais d’autres chiffres ressortent de l’enquête :

33% des personnes interrogées perçoivent que le BTC est plus sûr que leur monnaie locale en raison de la nature décentralisée de la blockchain. 26% des participants préfèrent utiliser Bitcoin au lieu de la monnaie fiduciaire. 23% de la base de contributeurs de Premise a collecté et reçu un paiement en BTC dans l’application Premise. Parmi ceux qui ont été payés en BTC, 46% déclarent l’avoir converti dans la devise locale, tandis que 41% déclarent économiser leur Bitcoin (hodl). 13% déclarent l’utiliser comme moyen d’échange de biens et de services. Parmi ceux qui n’ont pas facturé en BTC, 30% disent que c’est parce qu’ils ne connaissent pas les crypto-monnaies. 23% n’ont pas facturé en Bitcoin car ils préfèrent leur devise locale. 13% n’ont pas encaissé de Bitcoin parce qu’ils ne lui font tout simplement pas confiance.

L’enquête qui a été menée depuis le 30 août. Comme nous l’avons dit, jusqu’à présent, vous avez interrogé 11 000 participants de 76 pays. De plus, Premise a déclaré qu’elle continuerait à mener l’étude pour déterminer comment la perception des monnaies numériques et des monnaies fiduciaires évolue.

D’autres sondages cette année ont également signalé l’augmentation de l’adoption. Une étude en Russie, en septembre, a déterminé que 77% des participants de ce pays préféraient la cryptographie à l’investissement dans l’or et le forex. Une autre enquête précédente, auprès d’investisseurs institutionnels, a révélé que 7 sur 10 prévoyaient d’acheter de la crypto à l’avenir.

De même, une enquête mondiale de l’année dernière a montré que 73% des millionnaires investissaient ou prévoyaient d’investir dans les crypto-monnaies.

