41 mèmes chaotiques sur Casa Amor à partir de la nuit dernière ⋆ .

Hier soir, c’était l’épisode de Love Island que nous attendions tous – Casa Amor 2021 est là, et bien sûr les mèmes sont en feu. 12 nouveaux insulaires magnifiques nous ont été imposés, et avec eux sont venus beaucoup de drames et de problèmes potentiels dans le paradis pour lequel nous vivons tous.

Pourquoi les garçons sont-ils si heureux hein ??? Liam et Jake doivent se souvenir de leur loyauté et rester à l’écart de chaque fille. Les filles jouaient poliment à Never Have I Ever pendant que le carnage éclatait dans l’autre villa et franchement, je l’ai perdu. Je pleure sur les scènes et ce n’est que le premier jour.

Voici les meilleurs mèmes de Love Island hier soir, alors que Casa Amor 2021 a finalement démarré.

1. Ces garçons doivent se calmer

voyez-vous comme ils sont tous heureux???! injecter le chaosssss #loveIsland pic.twitter.com/P25oSTXU9G – (@urfavstanacc) 26 juillet 2021

2. Hugo c’est ta dernière chance

Regardez Hugo sortir de casa amor célibataire… #loveisland pic.twitter.com/KlvTzXpHlD – Purifié🤍 (@PurityMalife) 26 juillet 2021

3. Compétences de caméra exquises de Love Island

les garçons qui se faufilent en arrière-plan pendant qu’ils parlent sur la terrasse me font sortir #LoveIsland pic.twitter.com/CNiFbh7b6J — ️ (@ICYYNOV) 26 juillet 2021

4. Savage les filles n’avaient aucune idée

On se voit les garçons 👀👀👀 #LoveIsland pic.twitter.com/NiJGGXLuQ7 – ITV2 (@itv2) 26 juillet 2021

5. Mon cœur saignait

Teddy et Liam laissant des trucs sur le lit #LoveIsland pic.twitter.com/AVASeDI2X5 – Géorgie🤍 (@jorja__) 26 juillet 2021

6. Je jure devant Dieu !!!

Liam ne brise pas le cœur de millies #LoveIsland pic.twitter.com/rl0NjSIhPd – DevilsWh0re (@Wh0reDevils) 26 juillet 2021

7. Tous nos cadeaux sont arrivés en même temps !!!!

Je stg Casa Amor est le Noël de l’été #LoveIsland pic.twitter.com/SWuPoovGEb – nelle🇮🇪 (@hdgrs02) 26 juillet 2021

8. Lavez-vous la bouche

Essai ultime ? Elle est déjà votre petite amie Jake #LoveIsland pic.twitter.com/BKpX7oA7rN – Jason (@jasonennis3) 26 juillet 2021

9. Expliquez honnêtement

Chaque année, les garçons Casa sont loin d’être aussi peng que les filles Casa, pourquoi les producteurs de Love Island détestent-ils les femmes comme ça ? #LoveIsland – Jason Okundaye (@jasebyjason) 26 juillet 2021

10. Que font-ils ?!

Voir à quel point TOUS ces garçons sont excités #loveisland pic.twitter.com/nYl76JeMpE — Fiona (@desnuif) 26 juillet 2021

11. Je parie qu’il a hâte de retrouver les filles

Hugo va bouffer tous les garçons et j’ai hâte #loveisland – Ambs (@AmberRoseGill) 26 juillet 2021

12. RESTEZ LOIN !!!!

13. Teddy je pense que tu te trompes x

“faye voudrait que je m’implique dans une forme de forme” a-t-il rencontré faye #loveisland pic.twitter.com/a11WuJ7rd7 – Kirsty (@kkirstylouise) 26 juillet 2021

14. Je suis émerveillé

savez-vous à quel point vous devez être belle pour que votre photo d’île d’amour soit aussi bonne ???#LoveIsland pic.twitter.com/5hFGb9k9F0 – JK🤍 (@jibbylmao) 26 juillet 2021

15. Et sur votre droite vous trouverez la cuisine, et à gauche c’est le foyer

Hugo accueille les filles à Casa Amor comme #LoveIsland pic.twitter.com/6dnyDqmzZ7 – Scott Lindsay (@DontBlameScotty) 26 juillet 2021

16. Aide-moi, je pleure rien que d’y penser

LIAM JE JURE À DIEU SI VOUS FAITES QUELQUE CHOSE #LoveIsland pic.twitter.com/7HNp5nx5IM – alyssa (@alyssaecom04) 26 juillet 2021

17. Juste pour que vous soyez prévenu

Jake se prépare à être l’homme le plus détesté de Grande-Bretagne si vous trompez notre fille #loveIsland pic.twitter.com/9VbLinzo6a – Bailey (@BoyishBeauty_) 26 juillet 2021

18. Prends des notes, mon garçon

Cela ferait mieux d’être Liam l’ensemble de la Casa Amor 😤 #LoveIsland pic.twitter.com/IdI6vr3hDD – Panda🐼✨ (@Panda94x) 26 juillet 2021

19. Ne t’énerve pas

Jake, sais-tu qui est aussi ton type ? ta petite amie. alors surveillez-le. #LoveIsland pic.twitter.com/IxwAZRyzHP – jess 🤍 (@jesss1x) 26 juillet 2021

20. Oh Toby, tu es comment !!!!!

21. Bon garçon

liam s’assure de leur dire qu’il est content de millie pas seulement à l’aise #loveisland pic.twitter.com/gvDiFb9L0I – Kirsty (@kkirstylouise) 26 juillet 2021

22. Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire

en espérant que mes favoris n’aient pas le cœur brisé #LoveIsland pic.twitter.com/IOKxeX09z0 – chimdi (@chimdioluchi) 26 juillet 2021

23. Je n’attends rien de moins de lui

Toby quitte Abigail pour une autre fille Moi : #LoveIsland pic.twitter.com/IfHQXs8w4s – sjcapalot (@sjcapalot23) 26 juillet 2021

24. La différence d’ambiance entre les deux villas, wow

Pendant ce temps, Mandem a parlé à 4 filles différentes dans la villa qu’elles font “Je n’ai jamais échangé de l’eau contre un sprite à Nandos” #LoveIsland – Année du retour (@LazarusKumi) 26 juillet 2021

25. Vous êtes sorti du bois, mais nous regardons

“J’ai une petite amie!” Bravo Jake, tu as réussi… pour l’instant. #LoveIsland pic.twitter.com/T8bebHyDz9 – TONI TONE (@t0nit0ne) 26 juillet 2021

26. Personne n’est en sécurité

Non, ce gars est une menace pour la société #loveisland pic.twitter.com/RJMEA5cPcw – tiffany (@tiffany69538129) 26 juillet 2021

27. DANS QUEL MONDE S’IL VOUS PLAÎT

VINGT QUATRE? COMMENT? #LoveIsland pic.twitter.com/YUj0ADvHpu – vic (@victoriasanusi) 26 juillet 2021

28. SVP SVP SVP

Abigail s’associera à l’un des nouveaux gars et Toby restera seul #LoveIsland pic.twitter.com/TrgohNzszp – seb (@SebubbleG) 26 juillet 2021

29. Miss u Ovie x

Quelle a été la meilleure chose à sortir de Casa Amor ? #LoveIsland pic.twitter.com/3CoOzJ8vcB – josh (@joshgrif15) 26 juillet 2021

30. J’adore ça pour elle x

oui abi s’il vous plaît craquer avec d’autres hommes et briser le cœur de toby #loveisland pic.twitter.com/wgh8gMzssH – briannah (@BriannahTm) 26 juillet 2021

31. Et donc elle devrait !!!

Kaz a ces hommes qui la fangirl #LoveIsland pic.twitter.com/quZHeJv8Go – Kaz’s Wig & Cash’s TWA (@meltedlace) 26 juillet 2021

32. Un autre avertissement, mais il en a besoin

Liam regarde toi #LoveIsland pic.twitter.com/z4JzoP6S26 — Antoine (@hos_ri) 26 juillet 2021

33. NON. BAISER.

LIAM NO IDC SI C’EST POUR UN DÉFI QUI ÉTAIT HORS SERVICERRRRRRRR #LoveIsland pic.twitter.com/JvddlHvs1h – fifi (@fifi1234321) 26 juillet 2021

34. VÉRITÉ

J’enverrais à mon homme une valise vide #loveIsland — 🇯🇲🇻🇨 (@Kitakartel) 26 juillet 2021

35. Je suis désolé quoi Tyler ???

A-T-IL JUSTE NOUS DIRE QU’IL JOUE UN JEU #LoveIsland pic.twitter.com/b3j6Q2fySl – corsé (@bodiedmoko) 26 juillet 2021

36. SERIEUX

ÉLOIGNEZ-VOUS DES FILLES LIAM #LoveIsland pic.twitter.com/5I6NZmS3tb – chi (@oned1rect1onz) 26 juillet 2021

37. Je vois comment c’est

regardez à quel point les filles sont respectueuses par rapport aux garçons #LoveIsland pic.twitter.com/6reYnn7jHM – wonton👯‍♀️ (@AmberPollux) 26 juillet 2021

38. Regarde-le partir !!!

hugo après avoir embrassé 3 filles #île d’amour pic.twitter.com/CXqgCLgmEF – bobdunkers (@bobdunkers1) 26 juillet 2021

39. tbh précis

Qui tout le Royaume-Uni regarde Liam #LoveIsland pic.twitter.com/nOl46thslX – maddy (@maddmaddy19) 26 juillet 2021

40. Quelqu’un lui offre une baby-sitter

Toby : “Je ne veux jamais partir !!!” Cet homme est un enfant 😭😭😭 #LoveIsland – TONI TONE (@t0nit0ne) 26 juillet 2021

41. Nous avons demandé du drame et maintenant nous sommes stressés !!!!

je ne veux vraiment plus de casa amor je suis tellement énervé #LoveIsland pic.twitter.com/IfOwg5sLVD – Amy Brogan (@AmyBrogan19) 26 juillet 2021

Love Island 2021 continue sur ITV2 à 21h ce soir. Pour toutes les dernières nouvelles et potins de Love Island et pour les meilleurs mèmes et quiz, comme The Holy Church of Love Island sur Facebook.

