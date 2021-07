410 millions de personnes menacées par l’élévation du niveau de la mer d’ici 2100 | Vie

in

Un modèle récent projeté vers 2100 montre que des millions de personnes dans le monde devront abandonner leurs maisons actuelles en raison de l’élévation du niveau de la mer.

Alors que les gouvernements et les grandes entreprises travaillent contre la montre pour atténuer les effets du changement climatique, les scientifiques et les études montrent clairement que nous approchons d’un siècle prochain où la vie dans certaines parties de la planète pourrait être impossible ou, du moins, très différent de l’actuel.

Maintenant, une étude publiée dans Nature Communications a souligné que 267 millions de personnes vivent actuellement sur des terres à moins de 2 m au-dessus du niveau de la mer, et serait la plus vulnérable à l’élévation attendue du niveau de la mer pour le siècle prochain. Cela pourrait augmenter, d’ici 2100, que le nombre de personnes à risque pourrait s’élever à 410 millions.

« Ces chiffres sont un autre signal d’alarme pour le nombre immense de personnes à risque dans les zones proches de la côte, en particulier dans les pays vulnérables du sud, où les gens subissent souvent ces risques dans le cadre d’une combinaison toxique avec d’autres facteurs de risque. » , dit-il au journal britannique The Guardian, Maarten van Alost, du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

“Les évaluations des risques d’inondation côtière nécessitent des données précises sur l’élévation des terres”, peut-on lire dans l’étude. Pour cela, les chercheurs ont utilisé le premier modèle d’élévation au monde basé sur les données satellitaires LiDAR qui est utilisé pour mesurer l’altitude en émettant de la lumière laser à la surface de la terre.

L’utilisation de ces données a permis aux chercheurs de comprendre combien de personnes étaient vulnérables aux inondations causées par le changement climatique, et où l’on voit qu’année après année la montée du niveau de la mer ne s’arrête pas, une augmentation qui non seulement entraînera la population à avoir déménager pour vivre dans d’autres régions, mais des millions d’espèces disparaîtront.

Le changement climatique va affecter gravement la Méditerranée. Selon une étude, dans 100 ans, le niveau de la mer montera d’un mètre et la température sera de 5 degrés plus élevée.

La projection indiquée pour 2100 sur la base d’une croissance démographique nulle et d’une élévation du niveau de la mer de 1 m d’ici la fin du siècle, en tenant compte d’une combinaison d’élévation du niveau des océans et d’affaissement des terres.

L’étude nous permet également de voir quelles régions seraient les plus touchées. La plupart des risques sont centrés en Asie tropicale puisque 62 % des terres les plus menacées se trouvent sous les tropiques. L’Indonésie serait le pays le plus touché par la montée du niveau de la mer dans les prochaines décennies.