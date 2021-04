42 ans plus tard, la légendaire console Intellivision revient dans une version moderne | Jeux

Son prédécesseur a été l’une des premières consoles de l’histoire. Désormais, il veut conquérir à nouveau le marché avec la même philosophie: des jeux familiaux à jouer en groupe sur le canapé à la maison.

Il y a 40 ans, la cible des jeux vidéo était très différente de celle d’aujourd’hui. Aujourd’hui, les consoles sont conçues pour un public jeune et vieux. Même la Nintendo Switch propose plus de 18 jeux et donne actuellement la priorité aux jeux multijoueurs en ligne.

Dans la première génération de jeux vidéo les consoles étaient des divertissements locaux pour toute la famille. Il a été joué avec les parents et les frères et sœurs, ou avec des amis, mais sur le canapé du salon. C’est le genre de plaisir que tu veux retrouver la nouvelle console Intellivision Amico.

C’est le successeur spirituel du classique Intellivision, créé par Mattel, qui a été commercialisé en 1979 et s’est vendu à 3 millions d’unités. La nouvelle version conserve certaines de ses caractéristiques, telles que les boutons rectangulaires et la traverse circulaire. Ici vous pouvez le voir en fonctionnement:

Il a déjà été présenté pour la première fois au National Video Game Museum of the United States, à Frisco, Texas, comme le raconte notre collègue Javier Escribano sur Hobbyconsolas.com.

Comme on peut le voir dans la vidéo, la console, qui sera vendue en différentes couleurs et dans une version vintage en bois, se distingue par les lumières LED qui entourent tout le boîtier, et qu’ils s’allument et changent de couleur en fonction de ce qui se passe dans le jeu.

Comme l’Intellivision d’origine, les contrôles sont enregistrés dans la console elle-même. Il y a 40 ans, ils avaient un clavier physique et certains jeux étaient livrés avec une plaque qui était placée sur le clavier, pour personnaliser les boutons. Dans cette nouvelle version le clavier a été remplacé par un écran tactile.

Le matériel de la console n’a pas été révélé, mais pour les jeux que nous avons vus l’idée est d’offrir jeux rétro avec des graphismes et des résolutions modernes. La console sera livrée avec 6 jeux préinstallés, et sera lancée avec 35 titres qui pourront être téléchargés directement sur la console, car elle disposera d’une connexion WiFi et d’une boutique en ligne.

Ce seront des jeux axés sur jeu familial multijoueur local, au début, il semble qu’il n’y ait pas de jeu en ligne. Plusieurs classiques Atari ont été confirmés ainsi que plusieurs nouveaux jeux, avec des prix compris entre 3 et 10 euros.

Tous les titres peuvent être joués par tout le monde, c’est-à-dire tout au plus seront PEGI-3 ou PEGI-7, n’aura pas de jeux violents ou pour adultes.

Intellivision Amico Il sera mis en vente le 8 octobre et peut désormais être réservé sur Amazon au prix de 279,95 euros.