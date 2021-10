42 chansons que vous aimez mais… Ouais

Des chansons de plaisir coupables ? Il n’y a pas de plaisir coupable, puisque la musique est subjective. Pourquoi se sentir coupable d’aimer certaines chansons ou certains artistes ? Cela étant dit, certaines chansons apparaîtront dans votre liste de lecture et vous donneront peut-être une pause avant de les diffuser dans un lieu public.

Considérez cette liste des plus grandes chansons de plaisir coupable d’un service public. Un plaisir coupable peut être n’importe quoi, d’une bonne chanson d’un artiste démodé à un morceau de grande pop que vous êtes censé dépasser mais que vous ne faites pas. Couvrant quelques décennies et styles, voici quelques-uns de nos choix pour les plus grandes chansons de plaisir coupable de tous les temps.

Pendant que vous lisez, consultez notre liste de lecture de la meilleure musique de plaisir coupable jamais créée.

42 : Elton John – Petit danseur

Son éclat a peut-être perdu de son éclat à cause de son omniprésence culturelle pop, mais Elton JohnL’air classique de ‘s tient néanmoins debout sur n’importe quelle écoute attentive.

41 : Le talent – ​​Ma Sharona

Avec un riff et une performance vocale inoubliables, ce classique de la pop des années 70 est indéniable et responsable d’innombrables sons similaires au fil des ans.

40 : ABBA – Reine de la danse

Nous ne recommanderions pas nécessairement de le mettre lors d’un dîner décontracté, mais un long voyage en voiture avec un bon ami ? Allez-y.

39 : Rick Astley – Je ne vous abandonnerai jamais

Avant le pic, Internet ne s’intéressait qu’à Rickrolling. Ou du moins, cela semblait ainsi. Il est difficile de mesurer combien de vues de « Never Gonna Give You Up » se sont terminées après quelques secondes et un sourire ironique de la personne amenée à cliquer dessus. Mais nous sommes prêts à parier que c’est plus que n’importe quelle autre chanson de l’histoire.

38: Baha Men – Qui a laissé sortir les chiens

C’est une chanson avec un refrain indéniable. Mais, oui, c’est aussi juste une chanson idiote sur les chiens qui inclut en fait des aboiements, alors nous comprenons pourquoi c’est un peu un plaisir coupable.

37: Dead Or Alive – You Spin Me Round (Comme un disque)

De loin leur tube le plus connu, Dead Or Alive a assimilé le sentiment de tomber amoureux à la rotation d’un disque. Ce n’était pas l’idée la plus originale, mais l’exécution était absolument géniale.

36 : Carly Rae Jepsen – Appelez-moi peut-être

L’émerveillement du coup de foudre est le sujet de son méga-hit. Au début, cela semblait être le travail d’une pop star préfabriquée, c’est pourquoi beaucoup peuvent le considérer comme un plaisir coupable. Mais Carly Rae JepsenLa carrière de depuis lors a prouvé qu’elle n’est guère un feu de paille.

35 : Wam ! – Réveille-moi avant de partir

L’une des grandes chansons de plaisir coupable de la pop britannique, « Wake Me Up Before You Go-Go » était un retour parfait à une génération précédente. Aujourd’hui, cela ressemble tout simplement à l’une des grandes chansons pop des années 80.

34 : Britney Spears – Toxique

« Toxic » de Britney Spears est l’un des grands numéros de danse pop du début des années 2000, avec des cordes grinçantes et une performance vocale inspirée.

33: Limp Bizkit – Rollin’

Dites ce que vous voulez à ce sujet, mais il y avait peu de meilleures chansons qui capturaient le genre nu-metal que « Rollin' ».

32: Rednex – Cotton Eye Joe

Si vous voulez comprendre l’époque et l’ambiance des années 90, rendez-vous sur YouTube et découvrez « Cotton Eye Joe » de Rednex.

31: MC Hammer – U Can’t Touch This

Y a-t-il de meilleures chansons pompeuses que « Tu ne peux pas toucher ça”? Au moment de sa sortie, c’était incontournable. Aujourd’hui, elle est considérée comme l’une des meilleures chansons pop rap jamais composées.

30 : Aqua – Fille Barbie

Vous auriez du mal à trouver un bon moment pour le mettre au cours de votre journée normale. Mettez-le à une soirée dansante, cependant? Vous verrez bientôt la piste de danse se soulever.

29 : Voyage – N’arrêtez pas de croire

L’une des grandes ballades puissantes de tous les temps, cette chanson est principalement connue de nos jours comme la chanson finale de la série télévisée classique Les Sopranos. Peu importe ce à quoi vous l’associez, c’est l’une des chansons rock indélébiles des années 80.

28 : Miley Cyrus – Fête aux États-Unis

Avant de devenir indie avec Wayne Coyne des Flaming Lips, Miley était tout au sujet de faire la fête aux États-Unis. C’est un classique américain qui perdurera sûrement grâce à son refrain toujours vert.

27 : Europe – Le compte à rebours final

Ce serait idiot de faire une liste des meilleures chansons de plaisir coupable et de ne pas inclure « The Final Countdown ». Comme beaucoup de chansons de cette liste, les émotions sont vives, mais cela fait partie du but.

26 : Village People – YMCA

Quelle playlist de plaisirs coupables serait complète sans ce classique du disco ? Dès qu’il s’allume, nous vous mettons au défi de vous empêcher d’utiliser vos bras pour épeler toutes les lettres.

25 : Lou Bega : Mambo n°5

Que vous vouliez ou non l’entendre à nouveau, c’était génial que quelque chose comme le single earwormy 1999 de Lou Bega ait été classé, conduisant à la réédition de dizaines de disques latins longtemps indisponibles dans son sillage. S’inspirant de la chanson originale de jazz et de mambo du compositeur cubain Dámaso Pérez Prado, « Mambo No.5 » est resté un favori du karaoké et se faufile dans de nombreuses listes de réception de mariage.

24 : Styx : Dame

StyxLe premier hit de s ressemblait plus aux Hollies sous stéroïdes qu’à tout le rock progressif d’arène qui a suivi. Dennis DeYoung a réussi à courtiser sa femme et à en faire un succès radio grâce à sa persévérance.

23 : Les Spice Girls : Aspirantes

Les filles aux épices« Wannabe » est une chanson qui a défini la pop pétillante pour la prochaine décennie, pas étonnant que ce soit un succès. Ils passaient clairement un si bon moment que tout le monde voulait trouver cette fête et y participer.

22 : Kenny Loggins : Je vais bien

Beaucoup de gens ont été choqués d’apprendre que le roi du yacht-rock Kenny Loggins était l’auteur de ce morceau accrocheur de rockabilly new-wave. Bien sûr, si vous êtes Kenny Loggins, votre chanson la plus audacieuse s’avère être le thème de Caddyshack.

21 : Britney Spears : Oups ! Je l’ai encore fait

Avant d’ajouter l’hyper-production et l’autotune, les disques de Britney Spears ressemblaient plus à des mises à jour de la pop de Brill Building. Cette chanson était même assez entraînante pour que Richard Thompson l’ait reprise.

20 : Justin Bieber : Aimez-vous

Scie « Aime-toi toi-même » Justin Bieber fait équipe avec le régnant de la pop, M. Nice Guy, Ed Sheeran, pour écrire une chanson de rupture/réduction qui est presque aussi méchante que tout ce qu’Elvis Costello a proposé dans sa jeune phase en colère.

19 : Les Backstreet Boys : je le veux comme ça

Il y a un million de trucs séculaires dans cette chanson, à commencer par la rime feu/désir du premier couplet, et chacun d’entre eux y appartient. « I Want It That Way » est l’ultime danse lente millénaire.

18 : Nuit des trois chiens : maman m’a dit de ne pas venir

Parce qu’ils ont vécu et sont morts sur des singles à succès qu’ils n’ont pas écrits, l’histoire accorde peu de respect à TDN. Mais bon sang si ce n’est pas l’une des meilleures reprises d’une chanson de Randy Newman qui ait jamais été faite, sans parler de la première à atteindre les charts.

17 : Hank Williams Jr. : Envoyez-moi une bière par fax

Un morceau de musique peut-il être un plaisir coupable simplement parce qu’il est hilarant ? Ses premiers trucs étaient révolutionnaires, mais de nos jours, Hank Williams Jr. divise davantage les fans plus sérieux de country alternatif. Mais ce morceau de 1992 déchire comme un fou (creuser la guitare slide et break Bo Diddley).

16 : Les Monkees : Tu m’as dit

Les Monkees ne sont presque plus considérés comme un plaisir coupable, puisque presque tout le monde a réalisé combien de bonnes chansons ils avaient (en particulier les joyaux de Nesmith comme celui-ci). Mais nous les garderons ici jusqu’à l’arrivée du Rock & Roll Hall of Fame.

15 : The J. Geils Band : Pli central

Ce hit des années 80 est loin d’être aussi vénéré que les précédents trucs plus blues du Geils Band, mais c’est l’un de leurs plus accrocheurs à propos de voir votre ex dans un magazine pour adultes. C’est juste là-haut avec « Love Stinks ».

14 : Crosby, Stills & Nash : Vivez-le

Cet album lisse et poli de 1991 est assez mal aimé des fans et présente ce qui pourrait être la pire couverture d’album de l’histoire. La chanson titre, cependant, est un joli morceau de pop légère avec une forte voix GrahamNash, bien que « Teach Your Children » ne le soit certainement pas.

13 : Vaisseau spatial : me bercer pour m’endormir

Une autre icône des années 60 devient pop, dans ce cas, c’est Grace Slick qui chante une chanson plutôt chouette de Katrina & the Waves. Mais beaucoup d’auditeurs ne sont jamais allés aussi loin, car c’est du même côté de l’album avec leur tube « We Built This City ».

12: Sheena Easton: Murs de sucre

Oubliez « Darling Nikki », c’est la chose la plus cochonne que Prince ait jamais écrite, et elle est entrée dans le Top Ten, avec le La tristement célèbre liste « Filthy Fifteen » du Parents Music Resource Center. La musique pop regorge d’insinuations phalliques (voir « Love Gun » de KISS) mais c’était l’un des rares cas où une chanteuse pop chantait à propos de ses attributs spéciaux.

11 : Rick Springfield : Bruce

Dans ce morceau drôle mais absurde de musique rock au plaisir coupable, le chanteur se plaint que tous ceux qu’il rencontre continuent de confondre Springfield avec Springsteen. Bien sûr Rick, nous pensons vraiment que cela vous est arrivé tout le temps.

10 : Barry Manilow : Navires

Oui, Barry Manilow a parfois enregistré une excellente chanson, comme celle-ci sur une relation père/fils mouvementée, mais n’oublions pas que ce single du Top Ten était techniquement le plus gros succès de toute la carrière de l’écrivain Ian Hunter.

9 : Katy Perry : J’ai embrassé une fille

Même si Jill Sobule avait utilisé le titre en premier, Katy PerryLe premier tube de était audacieux sur le plan des paroles et accrocheur sur le plan créatif – bon sang, c’est pratiquement un mélange de blues. Alors que les paroles restent légèrement controversées, la chanson mettrait Perry sur la voie de la célébrité pop majeure.

8 : Les Aigles : Tryin

Alors que « Hotel California » est leur véritable ver d’oreille, les Eagles ont sorti une autre chanson power-pop qui a vraiment brillé avec « Tryin' », et c’est la seule chanson de Randy Meisner à leurs débuts.

7 : Rupert Holmes : Évasion : (La chanson Pina Colada)

Une satire pointue des rituels d’accouplement de banlieue déguisée en une chanson pop haut de gamme ; seules les personnes qui connaissaient le catalogue de Rupert Holmes se rendaient compte qu’il dégoulinait vraiment d’ironie. Si cela ne suffisait pas, Kate Bush emprunterait plus tard le scénario de « Babooshka ».

6 : Les Beach Boys : Kokomo

Pouvez-vous faire une liste de musique de plaisir coupable sans celle-ci ? Même pour Les garçons de la plage fans, leur succès de retour en 1988 n’est pas pour tout le monde, même s’il s’agit de l’un des plus gros succès de la carrière du groupe. Pourtant, il a toujours cette magnifique voix de Carl Wilson sur le pont, et nous ne pouvons pas détester un single du Top 10 qui inclut Van Dyke Parks à l’accordéon.

5: KC & the Sunshine Band: Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty

Musique disco plaisir coupable. Certaines personnes dédaignaient autrefois les barnstormers comme ce single à cause de la répétitivité des paroles, mais maintenant ils sont aimés pour la même raison. C’est d’ailleurs officiellement le plus grand nombre de répétitions d’un seul mot dans le titre d’une chanson n°1.

4: DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince: Je pense que je peux battre Mike Tyson

1989 a été l’année de NWA et de Public Enemy, certainement pas l’année des blagues de rap familiales comme celle-ci. Dommage, puisqu’il affiche tout le timing comique qui ferait bientôt de Will Smith une star de la télé.

3 : David Bowie & Mick Jagger : Danser dans la rue

Personne n’avait vraiment besoin de voir ces deux icônes musicales comme des chanteurs joyeux et des hommes de danse, mais cette chanson unique au plaisir coupable a été spécialement conçue pour Aide en direct correspondent parfaitement à l’esprit de fête mondiale de cette journée.

2 : Jimmy Buffett : Un pirate regarde 40 ans

Jimmy Buffet est souvent rejeté par les hipsters d’un océan à l’autre, en grande partie grâce à sa base de fans trop enthousiaste, mais des chansons comme celle-ci – une esquisse de personnage douce-amère et mélodique – sont la preuve qu’il est plus que des perroquets et des margaritas.

1 : Les Bay City Rollers : samedi soir

« Saturday Night » n’est rien de moins que la perfection du chewing-gum, et il s’est avéré que ce plaisir coupable de 1975 était l’une des principales inspirations d’une pierre angulaire du punk-rock. Mais certains d’entre nous aimaient déjà la chanson des Bay City Rollers avant que les Ramones n’acceptent de lui emprunter « Blitzkrieg Bop ».

Quelle est ta chanson de plaisir coupable ? Qu’est-ce qui vous fait rougir si quelqu’un vous surprend à chanter de tout votre cœur ? Faites-le nous savoir ci-dessous et lancez le débat !