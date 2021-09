42% des familles achètent plus ou autant en cette période des fêtes : rapport

Le sentiment économique semble porteur, 64% des personnes interrogées s’attendant à ce que le Sensex franchisse 60 000 avant la fin de cette année, selon le rapport.

Avec le début des fêtes de fin d’année en Inde, la confiance des consommateurs dans le pays s’améliore également. 42% des familles achèteront plus ou autant cette année par rapport à 2020, selon un rapport d’Axis My India. Le rapport a également ajouté que l’augmentation attendue des dépenses est plus élevée parmi les employés des services privés et gouvernementaux. Par ailleurs, les dépenses globales des ménages ont également augmenté pour 56% des familles en août, contre 54% en juillet. L’augmentation est plus élevée dans le nord, à 61 %. « À l’approche des fêtes de fin d’année, les consommateurs se retirent lentement, comme le prouve l’augmentation du nombre de dépenses non essentielles et de mobilité », a déclaré Pradeep Gupta, CMD, Axis My India.

« Cela devrait avoir un effet positif sur l’industrie hôtelière qui a été gravement touchée en raison de la pandémie. Le tourisme, cependant, continue d’être une préoccupation car 83% des personnes interrogées sont toujours opposées à voyager. Le sentiment économique semble porteur, 64% des personnes interrogées s’attendant à ce que le Sensex franchisse 60 000 avant la fin de cette année », a ajouté Gupta.

La société de renseignement sur les données de consommation Axis My India a publié son analyse mensuelle de la perception des consommateurs, India Consumer Sentiment Index pour le mois d’août. L’enquête a été menée auprès de 10482 personnes dans 28 États et sept territoires de l’Union via des entretiens téléphoniques assistés par ordinateur. 72% des personnes interrogées étaient des hommes et 28% étaient des femmes.

Dans le cadre des autres conclusions clés, les dépenses ont augmenté de 47 % pour les produits essentiels tels que les soins personnels et ménagers. Cependant, les consommateurs restent prudents quant aux dépenses en produits non essentiels et discrétionnaires. Seulement 21% des familles interrogées ont évoqué une augmentation des dépenses non essentielles.

La consommation d’articles liés à la santé a augmenté ou est restée la même pour 79 % des familles et a diminué pour 21 % . Le score de santé a une valeur nette de -24, ajoute le rapport. En revanche, la consommation des médias a augmenté pour 25 % des familles et est restée la même pour 47 %. L’augmentation de la consommation des médias est la plus élevée dans le groupe d’âge des 18-25 ans à 32%, a révélé l’étude.

Le score global de mobilité a atteint -8 contre -24 le mois dernier, tandis que 93% des familles sortent autant ou moins pour de courtes vacances ou visitent un centre commercial ou des restaurants. Pendant ce temps, le score net de l’indice du sentiment des consommateurs (CSI) a été enregistré à +6, augmentant au rythme le plus rapide au cours du mois dernier, a indiqué la société dans un communiqué.

