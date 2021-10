42 nouveaux noms pour la FIFA qu’EA peut utiliser gratuitement

EA Sports FC est évoqué comme le nouveau nom potentiel de FIFA, le mastodonte des jeux de football d’EA. Comme les noms vont, c’est bien, mais c’est un peu ennuyeux, non ? Il a probablement fallu un mois à quelques responsables marketing pour un atelier, mais c’est à peu près aussi générique que les noms l’obtiennent.

Donc, comme nous voulons le meilleur pour la série de football d’EA, nous avons réfléchi ensemble pour trouver de nouveaux noms pour FIFA. Voici 42 nouveaux noms. Faites-nous savoir quels sont vos favoris.

Simulateur de football (soccer) Daniel Levy’s Ce jeu n’est pas à vendre 23 Virtual Football Pro Football People The Kick People



Jimmy White’s Whirlwind Soccer Steve Bruce Cub Football Football is Fun Alright Calm Down Glenn Football Football World Jouez sur Alternate and Pretend it’s PES 23 Pas le temps de plonger Jesse Linguardians of the Galaxy VAR Football 23 Back of the Net Football Kick Ball (à part les lancers (et quand le gardien le manipule)) 23 Exxxtreme Football Football OLED Ted Lasso Football – Believe Edition Le football est la vie Football Dread



Isaac et le commandant Shepard Football All-Stars Un bras du gouvernement saoudien Football 23 EA Sports’: It’s in the Lootbox UEFA 22 Street Striker de Wayne Rooney 22 Soccer AM Tubes Football Le simulateur de stationnement de bus de Jose Mourinho 22 It’s Never Coming Home Football – England Edition #OleOut Football 23 Sportswashing 23 L’habillage du gilet de Gareth Southgate Luke Shawshank Redemption Football 23 Fikayo TomOri et la volonté des feux follets Ajax Legends Moura’s Edge Moussa Sissoko Effect Effet Messi Harvest Toon: Mike Ashley Edition Marcus Rash(ford) Bandicoot 4: It’s About Heure Danny Williams Soccer Tales of (Declan) ARice

C’est ça. Je suis sûr que vous conviendrez que cela valait bien votre temps (et le nôtre) et qu’EA a maintenant une décision difficile à prendre.

