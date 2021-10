42 points de Paul George, pas assez pour que les Clippers réagissent : Défaite à Portland et 1-4

Nouvelle défaite pour Clippers de Los Angeles en NBA. La franchise de Los Angeles compte déjà quatre des cinq matchs qu’elle a disputés en ce début de saison régulière 2021/22. Le dernier, ce matin devant Portland Trail Blazers, pour un résultat de 92-111, et perdant un grand match de sa star : Paul George.

Le joueur des Clippers a atteint, en vain, jusqu’à 42 points et huit rebonds pour continuer à s’affirmer comme l’un des joueurs les plus en forme de toute la NBA. Les Blazers ont utilisé un Damian Lillard plus reconnaissable que lors des matchs précédents (25 points avec 5-7 sur 3 points), et un Jusuf Nurkic dominant (14 points et 17 rebonds).

42 points pour @Yg_Trece avec trois minutes à jouer dans le quatrième. Son deuxième match de 40 points de la saison. pic.twitter.com/g9BaPydkmL – LA Clippers (@LAClippers) 30 octobre 2021