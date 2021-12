42 positifs en une semaine

13/12/2021 à 19:42 CET

La Première ligue a annoncé ce lundi le plus grand nombre de positifs depuis le début de la pandémie, avec un total de 42 cas en une semaine. Au total, entre le lundi 6 et le dimanche 12 décembre, 3 805 footballeurs et employés de club ont été testés pour le COVID-19, dont 42 testés positifs. Cette saison, le «record» était de 16 positifs entre le 16 et le 22 août.

En raison de cette augmentation significative des cas, la Premier League va augmenter le nombre de tests pour les joueurs et les employés. Actuellement, deux tests d’antigène sont effectués par semaine et il devrait passer à trois et même un par jour si la situation l’exige.

Selon le protocole du premier ministre, Des tests antigéniques sont effectués et, s’ils sont positifs, une PCR est effectuée pour confirmer le résultat. En outre, les mesures de sécurité seront renforcées dans les clubs, y compris l’utilisation de masques d’intérieur, la distance sociale et la limitation du temps pendant lequel les footballeurs ont un traitement en salle, par exemple lors de massages.

Le premier match de la saison a déjà été suspendu

Ces mesures sont prises après que le premier match de la saison a dû être reporté en raison d’une épidémie de COVID-19. Le match entre Brighton & Hove Albion et Tottenham Hotspur a dû être reporté, sans date encore définie, après les « Spurs » ont signalé huit cas parmi leurs footballeurs, plus cinq parmi les employés.

Nouvelle épidémie à Manchester United

Ce lundi, Brighton a lui-même confirmé quatre cas parmi ses joueurs, alors que Manchester United a annoncé une petite épidémie parmi ses footballeurs et ses employés et a dû fermer les installations de la première équipe dans sa cité sportive pour limiter la contagion. Le duel entre United et Brentford qui se jouera ce mardi à Londres est mis en doute.

D’autres équipes comme La ville de Leicester et le Aston Villa ont également enregistré des cas de COVID-19 à un moment où record des infections est battu au Royaume-Uni et le gouvernement a ouvert la possibilité à toute personne âgée de plus de 18 ans d’avoir accès à la dose de rappel pour lutter contre la variante omicron.

Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, a exhorté les joueurs à se faire vacciner, assurant que les médecins l’avaient recommandé. Le total des cas cette semaine se répartit entre les 23 survenus du lundi 6 au jeudi 9 novembre et les 19 entre le vendredi 10 et le dimanche 12.