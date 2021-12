42 stars partagent leurs vêtements de sport préférés

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Un joli look d’entraînement peut être juste la motivation dont vous avez besoin pour aller au gymnase. Ayez l’air bien, sentez-vous bien, faites le bien, n’est-ce pas ? Si vous recherchez des vêtements de sport à la mode et de haute performance, il y a tellement d’options parmi lesquelles choisir ces jours-ci. Au lieu de passer une tonne de temps à faire des recherches, optez simplement pour les options de célébrités. Si vos stars préférées portent ces soutiens-gorge de sport, leggings, pantalons de jogging et débardeurs pour s’entraîner, alors autant faire de même.

Nous avons rassemblé une liste de vêtements de sport portés par des célébrités avec des choix de Kendall Jenner, Chrishell Stause, Megan toi étalon, jennifer, Reese Witherspoon, Nina Dobrev, Jennifer Lopez, Hailey bieber, Gabrielle Union, Kaia gerber, Vanessa Hudgens, Ashley graham, Lucy Hale, Megan Fox, Lizzo, Lucy Hale, Candace cameron, kyle richard, Kathy Hilton, Tyler cameron, Fletcher Jojo, Jacques Jacques, Tayshia Adams, Jade Roper Tolbert, Ludacris, Jennifer Aydin, Cassie Randolph, porcha williams, Paige DeSorbo, Madison lecroy, Hannah Godwin, Dylan Barbour, Marguerite Joseph, Lala Kent, Ashley Iaconetti, Vivica A. Renard, Devon Windsor, Nina Agdal, DeAnna Pappas, clark zac, Trésorerie, et Bretagne Matthieu.