420 M $ de traders longs à effet de levier liquidés après le rallye du XRP à 1,96 $

Les détenteurs de XRP n’auraient pas pu demander une meilleure année car la crypto-monnaie a rallié près de 800% et flirté avec un niveau de 2 $ aux premières heures du 14 avril.

En plus d’atteindre son plus haut niveau depuis janvier 2018, cette forte hausse des prix indique que les investisseurs ne s’inquiètent pas du litige en cours avec la SEC sur les «offres de titres non enregistrés».

Cependant, à peine 6 heures après avoir atteint 1,96 $, le prix du XRP s’est effondré de plus de 20%. Lors d’une interview, le PDG du groupe DCG, Barry Silbert, a déclaré qu’il serait risqué pour les bourses et les entreprises aux États-Unis de remettre en vente XRP avant de recevoir la bénédiction de la SEC. Ces remarques ont peut-être contribué aux liquidations sans précédent de 420 millions de dollars sur les bourses de produits dérivés aujourd’hui.

Prix ​​XRP en USDT chez Binance. Source: TradingView

Au cours des deux dernières semaines, les principaux catalyseurs du rallye de XRP ont été des victoires dans les batailles juridiques de Ripple. Les avocats représentant Ripple ont eu accès aux discussions internes de la SEC concernant les crypto-monnaies et, plus récemment, un tribunal a nié la divulgation des dossiers financiers de deux dirigeants de Ripple, dont le PDG Brad Garlinghouse.

Compte tenu du récent rallye, identifier une seule raison de la correction des prix sera probablement inexact. Néanmoins, les impressionnantes liquidations de 420 millions de dollars depuis 24 heures dépassent celles du 1er février lorsque le prix du XRP s’est effondré de 46% en deux heures.

Liquidation globale des contrats à terme XRP. Source: Bybt

La seule raison logique derrière cette liquidation stupéfiante est un effet de levier excessif utilisé par les acheteurs. Pour confirmer une telle thèse, il faut analyser le taux de financement des contrats perpétuels. Pour équilibrer leurs risques, les bourses factureront des achats longs ou courts en fonction de l’effet de levier exigé de chaque côté.

Taux de financement sur 8 heures des contrats à terme perpétuels XRP. Source: Bybt

Le graphique ci-dessus montre que le taux de financement sur 8 heures dépasse 0,25%, ce qui équivaut à 5,4% par semaine. Bien que cela soit excessif, les acheteurs supporteront ces frais lors de fortes hausses de prix. Par exemple, le mouvement actuel à la hausse des prix a duré près de trois semaines, et avant cela, un autre a eu lieu au début de février.

Blâmer les liquidations exclusivement sur l’effet de levier semble un peu extrême, même s’il a certainement joué son rôle dans l’amplification de la correction d’aujourd’hui.

De plus, la croissance record de l’intérêt ouvert des contrats à terme XRP s’est accompagnée d’une hausse du volume sur les bourses au comptant. En conséquence, l’impact éventuel de liquidations plus importantes aurait dû être absorbé par l’augmentation de la liquidité.

Les liquidations en cascade auront toujours lieu sur des marchés volatils. Les investisseurs devraient donc se concentrer sur le temps qu’il faut pour que le prix se rétablisse.

Fondamentalement, une baisse intrajournalière de 10% ou 20% ne doit pas être interprétée différemment. La correction dépend du nombre d’enchères précédemment empilées dans les carnets de commandes de la bourse et n’est pas directement liée au sentiment haussier ou baissier des investisseurs.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.