430 000 Américains reçoivent des paiements inattendus

L’IRS vient d’envoyer un peu moins d’un demi-million de paiements liés au projet de loi de relance que le Congrès a adopté plus tôt cette année. Les paiements sont des remboursements d’impôt sur le chômage de l’IRS, et ils découlent du soi-disant plan de sauvetage américain que le président Biden a promulgué en mars.

Parmi d’autres dispositions importantes de ce projet de loi, il excluait de l’impôt les premiers 10 200 $ d’indemnités de chômage que les gens ont reçus l’année dernière. Normalement, les revenus de chômage sont imposables, au même titre que n’importe quel revenu. Mais l’année dernière n’était pas une période normale. Des millions de personnes ont perdu leur emploi à la suite de la pandémie de coronavirus dévastatrice sur le plan économique. Et cela a été considéré comme un moyen de ne pas ajouter l’insulte aux blessures, en permettant aux gens de conserver une plus grande partie du revenu du chômage qui les a aidés à s’en sortir.

L’IRS accorde plus de remboursements d’impôt sur le chômage

Un contrôle de stimulus, un stylo et un formulaire IRS sont posés sur un clavier d’ordinateur. Source de l’image : Rick/Adobe

Alors pourquoi l’IRS a-t-il dû envoyer des vagues de chèques de remboursement de chômage en raison de la disposition de la loi ? Cette vague récente, en fait, était la dernière. Et il a envoyé environ 430 000 remboursements totalisant plus de 510 millions de dollars aux contribuables.

C’est parce que de nombreux Américains sont allés de l’avant et ont déposé leurs impôts cette année avant l’adoption de la loi de relance en mars. Donc, une fois que cela s’est produit, l’IRS a commencé à passer au peigne fin les déclarations de revenus déjà remplies, à la recherche de personnes qui ont essentiellement payé en trop.

« Plus tôt cette année, l’IRS a commencé son examen des déclarations de revenus déposées avant la promulgation de l’ARPA pour identifier l’indemnité de chômage excluable », indique un communiqué de presse de l’agence fiscale. « À ce jour, l’IRS a émis plus de 11,7 millions de remboursements totalisant 14,4 milliards de dollars. »

« Presque terminé »

Jusqu’à présent, l’IRS a identifié plus de 16 millions de contribuables susceptibles d’être éligibles à un ajustement au chômage. Cependant, tous n’obtiendront pas un remboursement d’impôt sur le chômage. Certains le feront, mais d’autres verront le trop-payé appliqué aux impôts dus ou à d’autres dettes.

Quelques faits clés supplémentaires :

La dernière vague de remboursements a touché plus de 519 000 retours. Et quelque 430 000 contribuables ont obtenu des remboursements d’environ 1 189 $ en moyenne. L’IRS prévoit de publier un autre lot de corrections avant la fin de cette année. L’agence fiscale indique également que son examen des déclarations et des corrections de traitement est presque terminé. L’exclusion de 10 200 $ s’appliquait aux particuliers et aux couples mariés dont le revenu brut ajusté modifié était inférieur à 150 000 $. L’IRS a déjà examiné les déclarations de revenus les plus simples et se concentre désormais sur des déclarations plus complexes.

« Les contribuables concernés recevront généralement des lettres de l’IRS dans les 30 jours suivant l’ajustement, les informant du type d’ajustement qui a été effectué », poursuit le communiqué de l’IRS. La lettre comprendra le montant, ainsi que si un remboursement est à venir.