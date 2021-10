433 seconda maglia chelsea Jacint slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

305 magliette manchester united DonnyD

Lando Norris ha gareggiato nel primo Virtual Grand Prix di F1 questa sera, dove ha concluso in un rispettabile quinto posto su un possibile 18

La gara è stata trasmessa in diretta su Sky Sports Main Event mentre Norris ha anche avuto oltre 100

E si è subito scusato con il giovane per l’incidente che lo ha visto ricevere due punti di penalità sulla patente di guida

Una cattiva connessione ha visto il britannico non riuscire a prendere il controllo della sua vettura fino al nono dei 14 giri, ma è stato comunque in grado di resistere per il quinto posto

Ma dopo la gara il 20enne si è rivolto ad Albon per analizzare il risultato e la stella della Red Bull ha cercato di deridere l’amico

Poiché tutti i principali eventi sportivi sono rinviati a causa della pandemia mondiale di coronavirus, diverse organizzazioni si stanno rivolgendo agli eSport per passare il tempo køb fodboldtrøjer

Ma Norris non si è trattenuto nella sua risposta mentre si scontrava con Albon per il suo incidente con il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton in Brasile lo scorso anno

In precedenza nel flusso Norris ha chiamato i compagni piloti di F1 Max Verstappen, Carlos Sainz, George Russell, insieme al capo della McLaren Zak Brown maglia liverpool 000 fan che hanno assistito alla sua reazione in diretta su Twitch

Non ci saranno veri Gran Premi per molte settimane, quindi la F1 ha organizzato una gara virtuale per sostituire il Gran Premio del Bahrain di questo fine settimana maglia spagna 2022 Il pilota della McLaren ha quindi chiamato il suo amico Alex Albon, che corre per la Red Bull, per discutere della sua prestazione in stile omero

Home

ArianneWi messi drakt QuinnCome

EdwardRos billige fotballdrakter ZoeHatele