438 maglia roma scudetto Celina slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

Mentre De Luisa era cauto nell’impegnarsi in una fusione completa, ha affermato la necessità di continuare a creare più progetti comuni in futuro

Tuttavia, in una conferenza online tenuta la scorsa settimana, Infantino ha elogiato l’idea, affermando che un campionato combinato MLS-Liga MX ‘potrebbe benissimo essere il miglior campionato del mondo’ e che un super campionato nordamericano consentirebbe ‘nuove idee’

Entrambi i tornei dovrebbero riprendere quest’anno dopo essere stati sospesi nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19

Martedì, in una conferenza stampa, ee Luisa ha ribadito l’impegno della sua federazione a promuovere le relazioni tra Messico, Stati Uniti e Canada maglia calcio barcellona ‘perché il gioco di alto livello possa potenzialmente germogliare oltre l’Europa

Entrambe le leghe hanno già firmato la creazione della Campeones Cup, che vede i più recenti campioni della MLS Cup contro il vincitore della Supercoppa messicana, e della Leagues Cup, competizione a più squadre che nel 2023 servirà come torneo di qualificazione per il CONCACAF Champions League maglie calcio poco prezzo L’ex dirigente del Club America ha osservato che questa precedente cooperazione tra le tre nazioni ha portato alla vittoria dell’offerta per la Coppa del Mondo 2026

I commenti più recenti di Infantino sono stati percepiti come un forte appoggio da parte della FIFA, che in passato non si è impegnata quando gli è stato chiesto di consentire a una qualsiasi delle sue federazioni membri di andare oltre i propri confini alla ricerca di nuove competizioni non precedentemente sanzionate dagli organi di governo continentali magliette manchester united

Un importante punto di discussione degli stretti legami tra le associazioni calcistiche nordamericane è stato il potenziale per una super lega combinata, che riunisse MLS e Liga MX qualche tempo dopo la Coppa del Mondo 2026

Il presidente della federazione calcistica messicana Yon de Luisa ha accennato alla possibilità di una fusione tra Liga MX e Major League Soccer, o per lo meno, una maggiore collaborazione tra i due, dopo i commenti positivi del presidente della FIFA Gianni Infantino sulla relazione

