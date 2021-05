43e réunion du Conseil de la TPS aujourd’hui: Priyanka Gandhi demande au Centre de supprimer la TPS sur les médicaments et équipements vitaux

Imposer la TPS sur les produits médicaux essentiels comme l’oxygène, les ventilateurs, les vaccins et les médicaments pendant une pandémie est cruel et insensible, a déclaré Priyanka Gandhi Vadra.

La secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a déclaré aujourd’hui que le Centre devrait supprimer la TPS imposée sur les médicaments vitaux et les équipements critiques utilisés dans la guerre contre le COVID-19. Partageant une liste d’articles et avec les taux de TPS qui leur sont imposés, elle a dit qu’il était cruel et insensible de facturer la TPS sur ces produits. «Imposer la TPS sur les produits médicaux essentiels comme l’oxygène, les ventilateurs, les vaccins et les médicaments pendant une pandémie est cruel et insensible. Lors de la réunion du Conseil de la TPS d’aujourd’hui, le gouvernement devrait supprimer la TPS de tous les médicaments et équipements vitaux qui sont utilisés pour lutter contre Covid », a-t-elle déclaré dans un tweet.

La liste comprend des éléments tels que le désinfectant, le lavage des mains, le savon, les gants chirurgicaux en caoutchouc, les désinfectants, le thermomètre, les ventilateurs, les concentrateurs d’oxygène, le cylindre d’oxygène médical][=dersleremdesiviretautresmédicamentsCOVIDleskitsdetestCOVID-19leskitsEPIlevisagemasquesetvaccins[=dersremdesivirandotherCOVIDdrugsCOVID-19testingkitsPPEkitsfacemasksandvaccines

Tous les ministres des finances de l’État participent à la réunion du conseil de la TPS présidée par le ministre des Finances de l’Union. Des États comme le Chhattisgarh, le Tamil Nadu, le Rajasthan, le Pendjab, le Maharashtra, le Kerala, le Bengale occidental et le Jharkhand avaient déjà mis au point une stratégie pour pousser la demande d’une taxe zéro sur les articles essentiels du COVID-19.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a présidé la 43e réunion du Conseil sur la TPS par vidéoconférence à 11 heures aujourd’hui. Le conseil s’est réuni pour la première fois en près de huit mois. On notera qu’une réduction des taux d’imposition sur les médicaments, les vaccins et le matériel médical Covid était déjà à l’ordre du jour aujourd’hui.

FM Sitharaman avait précédemment exclu une réduction de la TPS imposée sur les médicaments, les vaccins et les concentrateurs d’oxygène COVID-19, affirmant que l’exonération rendrait les articles plus coûteux pour les consommateurs, car les entreprises ne pourront pas compenser les taxes payées sur les intrants.

Le ministère des Finances a informé que Nirmala Sitharaman tiendra aujourd’hui une conférence de presse à 19 heures. c’est-à-dire le 28 mai sur les résultats de la 43e réunion du Conseil de la TPS.

