44 nouveaux films et émissions originaux Netflix pour la première fois en mai 2021 – voici la liste complète – .

Lorsque Netflix a annoncé ses derniers bénéfices le 20 avril, le cours de l’action de la société a chuté comme un rocher et la raison en était simple: la croissance des abonnés de Netflix a considérablement ralenti. Il y a à peine un an ou deux, beaucoup de gens trouvaient risible que toute la compétition de streaming à venir puisse en fait mettre un frein aux affaires de la puissante Netflix. Maintenant, cependant, nous voyons que les opposants avaient tort. Les services de streaming sur Internet tels que HBO Max, Peacock et bien d’autres ont un impact absolu sur les activités de Netflix, mais une autre tendance troublante se dessine actuellement. Les films et émissions originaux de Netflix, qui sont la principale attraction du service de streaming, ont été sérieusement terne ces derniers temps.

Les choses vont-elles mieux maintenant que le calendrier de sortie de Netflix pour mai 2021 est sorti? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Le premier trimestre de l’année a été assez rare en ce qui concerne les nouveaux originaux Netflix de grande envergure. Les choses se sont un peu améliorées en avril avec quelques grosses sorties qui n’ont pas déçu, et maintenant nous avons Shadow & Bone à attendre avec impatience le vendredi 23 avril. C’est une nouvelle série fantastique très prometteuse basée sur des livres à succès, elle a donc tout le potentiel du monde. Nous espérons vraiment que Netflix ne lâchera pas la balle avec celui-ci.

En ce qui concerne maintenant le calendrier de sortie de Netflix pour mai, il y a en fait plusieurs grandes versions sur le registre qui pourraient aider Netflix à se remettre sur les rails. De nouvelles saisons de séries populaires comme Master of None, Ragnarok, Castlevania, Lucifer et Who Killed Sara? sont tous prêts à faire leurs débuts au cours du mois de mai 2021. En plus de cela, la nouvelle série de super-héros Jupiter’s Legacy devrait sortir le 7 mai. Certaines personnes pensent qu’il pourrait être assez bon de donner à Netflix sa propre grande franchise de super-héros comme les Avengers, mais c’est un défi de taille, c’est le moins qu’on puisse dire. Le nouveau film de Zack Snyder, Army of the Dead, devrait également sortir sur Netflix le 21 mai et devrait générer un véritable buzz.

Vous vous demandez ce que Netflix nous réserve d’autre en mai? Consultez le calendrier complet des films et séries originaux Netflix ci-dessous.

Diffusion le 4 mai

Diffusion le 5 mai

Streaming le 7 mai

Diffusion le 8 mai

Exploiter – NETFLIX ORIGINAL 🇰🇷

Diffusion le 11 mai

Diffusion le 12 mai

Diffusion le 13 mai

Diffusion le 14 mai

Diffusion le 18 mai

Diffusion le 19 mai

Diffusion le 20 mai

Diffusion le 21 mai

Diffusion le 26 mai

Baggio: la queue de cheval divine – FILM NETFLIX 🇮🇹

High on the Hog: Comment la cuisine afro-américaine a transformé l’Amérique – FILM NETFLIX

Bombardier à ongles: chasse à l’homme – DOCUMENTAIRE NETFLIX 🇬🇧

Diffusion le 27 mai

Espace noir – NETFLIX ORIGINAL

Miracle bleu – FILM NETFLIX

Eden – NETFLIX ANIME 🇯🇵

Soy Rada: Serendipity – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX 🇦🇷

Diffusion le 28 mai

Diffusion le 31 mai

L’agence parisienne: des propriétés exclusives – NETFLIX ORIGINAL 🇫🇷

Date de sortie à déterminer

