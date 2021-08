45 acteurs qui sont aussi musiciens

Nous aimons une célébrité aux multiples talents qui peut danser, chanter, jouer et porter des talons vertigineux sans tomber (oui, je parle actuellement de Lady Gaga), mais il y a des acteurs vraiment aléatoires qui se cachent là-bas qui vous avez complètement oublié avait une carrière de chanteuse. Probablement parce que dans certains cas, lesdites carrières de chanteuse ont été légèrement courtes en raison de leur retour difficile vers le métier d’acteur !

Par exemple, saviez-vous que Ricky Gervais faisait partie d’un groupe britannique de la Nouvelle Vague ? Êtes-vous tombé tellement amoureux de Zoë Kravitz, l’actrice, que vous avez complètement oublié Zoë Kravitz, la chanteuse ? Ne saviez-vous malheureusement pas qu’Addison Rae, la star de TikTok et He’s All That, est également Addison Rae, la chanteuse du single “Obsessed” non acclamé par la critique?

Et puis il y a les comédiens qui chantent depuis la nuit des temps (aka les années 1980) sans qu’aucun d’entre nous ne s’en rende compte. Je parle certainement de Russell Crowe dans ce cas, ou comme il s’appelait à l’époque “Russ le Roq”. Annnnnnyway, nous jetons un regard rétrospectif sur 45 acteurs qui sont (ou, euh, peut-être plus exactement étaient) également en train de faire de la musique en parallèle. Quelques aperçus de qui vous êtes sur le point d’être époustouflé ? Leighton Meester, Ryan Gosling, Bruce Willis, Naomi Campbell, Robert Pattinson et Lucy Hale. IKR ?

Cliquez pour découvrir de vrais chocs, et en attendant, laissez-moi simplement aller de l’avant et demander à Alexa de jouer “Jam (Turn It Up)” de l’artiste connue sous le nom de Kim Kardashian.