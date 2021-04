45 ans et une peine exagérée pour blessures et addictions

Nouvelles connexes

Tiger Woods (Californie, États-Unis; 1975) ont choqué le monde du sport après avoir subi un accident de la route en Les anges. La santé du vainqueur de 15 majors a pris le dessus sur l’actualité sportive, craignant le pire après avoir vu l’état dans lequel se trouvait le camion qu’il conduisait. Sa jambe droite a fini par se briser, avec de multiples fractures ouvertes pour lesquelles il a été opéré de toute urgence dans le Hôpital Harbour-UCLA Centre médical après avoir été soigné, d’abord, par une ambulance arrivée sur les lieux six minutes seulement après l’accident.

Tiger, qui était en route pour un enregistrement pour un sponsor, a perdu le contrôle du SUV, un van d’environ 50000 euros qui avait reçu la courtoisie de l’organisation de la Tour de la PGA. Précisément, la technologie de sécurité moderne du «réservoir» l’a sauvé. Shérif Alex Villanueva Il a également fait appel à un autre facteur: «Il a de la chance d’être en vie», a-t-il déclaré avec quelques mots qui continueront de résonner dans plus d’un.

Woods survivra et sait le dire, mais à un prix élevé. Sa jambe droite brisée a dû être reconstruite avec une longue intervention chirurgicale au pied, à la cheville, au tibia et au péroné. Des blessures orthopédiques majeures qui le maintiendront longtemps en convalescence et poseront une question sur les lèvres de chaque golfeur: Tiger peut-il revenir?

Il est peut-être trop tôt pour savoir si après l’accident ce sera un dernier adieu, mais les pronostics ne sont pas bons si l’on tient compte des circonstances entourant le golfeur américain. Derrière son dos, jamais mieux dit, elle a une longue histoire de blessures qui ont nécessité une intervention chirurgicale et il ne faut pas non plus oublier ses multiples excès, qui vont du sexe aux médicaments.

Woods n’est pas Hogan

En soi, l’âge pourrait être un facteur déterminant. Après avoir appris que la vie de Tiger n’était pas en danger, beaucoup ont rappelé l’histoire de Ben Hogan. Le miracle de Hogan s’est produit en 1949 lorsqu’il a subi un accident de la circulation lorsque son véhicule a été brutalement heurté par un bus. Hogan s’est cassé le bassin en deux parties, plusieurs côtes, sa clavicule, son épaule gauche et une cheville, et son œil gauche a été gravement endommagé. Un an plus tard, 16 mois plus tard, il remporterait le US Open.

Mais Woods n’est pas Hogan parce que, principalement, l’un aura 46 ans cette année et l’autre, à l’époque, avait 37 ans. De plus, Hogan n’avait pas le dossier médical de Tiger. Vous n’avez pas besoin de remonter longtemps pour arriver à sa dernière opération du dos, une discectomie pour repositionner l’un des disques qui bloquait le nerf sciatique, avec lequel il avait l’intention de se «réparer» pour revenir avant l’opération. Maîtres d’Augusta, qui est célébrée en avril.

Les antécédents médicaux de Tiger Woods reflètent quatre autres chirurgies du dos, l’avant-dernière en avril 2017, et cinq procédures pratiquées sur son genou gauche, parmi d’autres problèmes physiques qui l’ont condamné. La somme des multiples fractures subies par l’accident de ce mardi complète un large catalogue de blessures, sûrement trop lourdes pour une personne de 45 ans.

Tiger a habitué ses partisans aux miracles, comme lorsqu’il a remporté le Master Augusta en 2019, mais cela semble trop. Il n’y a qu’une personne qui a remporté une majeure avec un plus grand âge et il est, précisément, le seul professionnel qui a dans son dossier plus « plus grand » que lui: Jack Nicklaus. L’ours d’or a mis son dernier major dans ses vitrines, Augusta aussi, en 1986 à l’âge de 46 ans.

Nième goutte de tigre

« Courir plus de 30 miles par semaine pendant mes cinq, six premières années, sur le Tour, a détruit mon corps et mes genoux », a avoué Tiger Woods il y a quelques années.

Le reste de la responsabilité de sa chute aux enfers était sa dépendance au sexe et à l’alcool, qui lui a coûté son mariage et son rôle dans plusieurs scandales, et sa consommation d’analgésiques et d’anxiolytiques dans son moment le plus compliqué. Un autre accident de la circulation en 2010 et son arrestation en 2017 après avoir semblé à moitié endormi au volant dans un fossé « ornent » sa collection de dégâts extra-sportifs.

La vitesse apparente a une fois de plus mis la vie de Tiger contre le mur. Maintenant qu’il était sur le point de rentrer et juste au moment où il avait retrouvé sa stabilité avec son partenaire Erica Herman. L’homme qui est devenu une légende et qui a transcendé le sport fait face à ses adieux plus que possibles et le golf ne sera plus jamais le même sans lui.

[Más información – De Rafa Nadal a Jon Rahm: el mundo del deporte se vuelca con Tiger Woods]